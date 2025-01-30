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Ювентус
29.01.2025 22:00 – FT 0 : 2
Бенфика
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Лига чемпионов
30 января 2025, 13:45 | Обновлено 30 января 2025, 14:06
248
0

«Они были лучше нас». Тренер Ювентуса смирился с поражение против Бенфики

Туринский клуб уступил «Бенфике» со счетом 0:2

30 января 2025, 13:45 | Обновлено 30 января 2025, 14:06
248
0
«Они были лучше нас». Тренер Ювентуса смирился с поражение против Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

29 января состоялись все 18 матчей восьмого тура Лиги чемпионов.

Туринский «Ювентус» на своем стадионе встретился с «Бенфикой», которой проиграл в сухую – 0:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта подвел итоги неудачного поединка против столичного клуба Португалии.

«В начале игра была очень открытой. У нас тоже был шанс забить сразу, но в целом они были лучше нас. Во втором тайме мы хорошо показывали себя против команды, которая очень сильно играет в Лиге чемпионов. Мы знали, что нам противостоит опытный и мощный соперник, но, к сожалению, нам чего-то не хватило на последних минутах. Мы просто не смогли сделать разницу», – ответил Мотта.

Представитель Серии А занял 20-е место и квалифицировался в 1/16 финала Лиги чемпионов.

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Тиаго Мотта Ювентус Бенфика Лига чемпионов пресс-конференция
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Источник
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