«Они были лучше нас». Тренер Ювентуса смирился с поражение против Бенфики

29 января состоялись все 18 матчей восьмого тура Лиги чемпионов.

Туринский «Ювентус» на своем стадионе встретился с «Бенфикой», которой проиграл в сухую – 0:2.

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Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта подвел итоги неудачного поединка против столичного клуба Португалии.

«В начале игра была очень открытой. У нас тоже был шанс забить сразу, но в целом они были лучше нас. Во втором тайме мы хорошо показывали себя против команды, которая очень сильно играет в Лиге чемпионов. Мы знали, что нам противостоит опытный и мощный соперник, но, к сожалению, нам чего-то не хватило на последних минутах. Мы просто не смогли сделать разницу», – ответил Мотта.

Представитель Серии А занял 20-е место и квалифицировался в 1/16 финала Лиги чемпионов.