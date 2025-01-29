Ман Сити с трудом переиграл Брюгге и получил путевку в плей-офф ЛЧ
Команда Гвардиолы набрала 11 очков и вскочила на подножку уходящего поезда
29 января в 22:00 состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Манчестер Сити» и «Брюгге».
Команды встречались на стадионе «Этихад» в Манчестере.
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Горожанам нужна была только победа, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов.
Ман Сити под руководством Пепа Гвардиолы пропустил гол в раздевалку, отличился Рафаэль Оньедика (0:1)
После перерыва Матео Ковачич сравнял счет для Ман Сити (1:1). На 62-й минуте Хоэль Ордоньес забил гол в свои ворота, и Ман Сити вышел вперед (2:1).
На 73-й минуте Савиньо увеличил перевес Ман Сити до двух мячей, успокоив коуча Пепа Гвардиолу (3:1).
Ман Сити с трудом переиграл Брюгге и получил путевку в плей-офф ЛЧ. Команда Гвардиолы набрала 11 очков и вскочила на подножку уходящего поезда.
🏆 Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января
22:00. Манчестер Сити (Англия) – Брюгге (Бельгія) – 3:1
Голы: Ковачич, 53, Ордоньес, 62 (автогол), Савиньо, 73 – Оньедика, 45
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