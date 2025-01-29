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Манчестер Сити
29.01.2025 22:00 - : -
Брюгге
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Лига чемпионов
29 января 2025, 02:36 | Обновлено 29 января 2025, 02:37
35
0

Манчестер Сити – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 января в 22:00 по Киеву

29 января 2025, 02:36 | Обновлено 29 января 2025, 02:37
35
0
Манчестер Сити – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января на «Этихад» пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Брюгге». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда при Гвардиоле стала доминировать почти безоговорочно в английском футболе. В 2023-м году Пеп привел наконец-то подопечных к долгожданной победе в Лиге чемпионов. И даже когда потом не получилось повторить требл, все равно горожане оставались безусловным фаворитом во всех турнирах. Тем более шокирующим стал провал, что начался в конце 2024-го года. И даже в январе ищущий усиление клуб отнюдь не вернул себе полностью стабильности - чего стоит утраченная победа над Брентфордом в матче, где вели 2:0. Шокировали своих болельщиков англичане в Лиге чемпионов. Они начали с нулевой ничьей против Интера дома. А потом, разгромив Слован и Спарту, и тут погрузился в кризис, проиграв на выезде Спортингу и Ювентусу, а дома ограничившись ничьей с Фейеноордом, хотя вели 3:0. В январе был ключевой для обоих проблемных грандов поединок - с ПСЖ. И, ведя в нем, в итоге уступили, приблизившись еще на шаг к катастрофе.

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Брюгге

Клуб считается историческим грандом бельгийского футбола. И, после паузы, вернул себе чемпионский титул в 2024-м году. Но в нынешнем сезоне без проблем не обходится. Тут и поражение в Суперкубке страны, и непростая борьба в Жупилер-Лиге, с Генком (и его же обыграли в первом кубковом полуфинале). Конечно же, для Ники Хейена и его подопечных в приоритете Лиги чемпионов. Там они, пожалуй, превзошли ожидания, выиграв не только у Штурма, но и у Астон Виллы и Спортинга, прибавив ничью в Глазго с Селтиком. На прошлой неделе с Ювентусом уже получилось устоять на 0:0 - репетировали поединок в Англии?

Статистика личных встреч

Клубы уже играли в Лиге чемпионов, в 2021-м году. Тогда англичане победили в обоих поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что Сити в нужный момент соберется. Действительно, дома с не самым мотивированным и классным соперником в таких условиях нужно выигрывать с запасом - берем фору -2,0 (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
29 января 2025 -
22:00
Брюгге
Фора Манчестер Сити (-2) 1.79 Сделать ставку
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Манчестер Сити Брюгге Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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