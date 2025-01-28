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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
29.01.2025 22:00 - : -
Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
28 января 2025, 14:32 |
67
0

Манчестер Сити – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 29 января в 22:00 по Киеву

28 января 2025, 14:32 |
67
0
Манчестер Сити – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
GOAL. Манчестер Сити

В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Манчестер Сити» и «Брюгге».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Этихад», который находится в Манчестере.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Манчестер Сити – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Брюгге
Смотреть трансляцию
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Манчестер Сити Брюгге смотреть онлайн Лига чемпионов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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