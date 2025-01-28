29.01.2025 22:00 - : -
Лига чемпионов28 января 2025, 14:32 |
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Манчестер Сити – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 29 января в 22:00 по Киеву
28 января 2025, 14:32 |
67
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В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Манчестер Сити» и «Брюгге».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Этихад», который находится в Манчестере.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Манчестер Сити – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – БрюггеСмотреть трансляцию
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