В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Манчестер Сити» и «Брюгге».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Этихад», который находится в Манчестере.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Манчестер Сити – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция