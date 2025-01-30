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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
29.01.2025 22:00 – FT 3 : 1
Брюгге
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Лига чемпионов
30 января 2025, 01:50 | Обновлено 30 января 2025, 01:56
1153
0

Манчестер Сити – Брюгге – 3:1. Валидольная победа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура Лиги чемпионов

30 января 2025, 01:50 | Обновлено 30 января 2025, 01:56
1153
0
Манчестер Сити – Брюгге – 3:1. Валидольная победа. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января в 22:00 состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Манчестер Сити» и «Брюгге».

Команды встречались на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Горожанам нужна была только победа, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Ман Сити под руководством Пепа Гвардиолы пропустил гол в раздевалку, отличился Рафаэль Оньедика (0:1).

После перерыва Матео Ковачич сравнял счет для Ман Сити (1:1). На 62-й минуте Хоэль Ордоньес забил гол в свои ворота, и Ман Сити вышел вперед (2:1).

На 73-й минуте Савиньо увеличил перевес Ман Сити до двух мячей, успокоив коуча Пепа Гвардиолу (3:1).

Ман Сити с трудом переиграл Брюгге и получил путевку в плей-офф ЛЧ. Команда Гвардиолы набрала 11 очков и вскочила на подножку уходящего поезда.

🏆 Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

22:00. Манчестер Сити (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 3:1

Голы: Ковачич, 53, Ордоньес, 62 (автогол), Савиньо, 73 – Оньедика, 45

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Манчестер Сити).
62’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Хоэль Ордоньес (Брюгге).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Манчестер Сити).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Оньедика (Брюгге).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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