29 января в 22:00 состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Манчестер Сити» и «Брюгге».

Команды встречались на стадионе «Этихад» в Манчестере.

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Горожанам нужна была только победа, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Ман Сити под руководством Пепа Гвардиолы пропустил гол в раздевалку, отличился Рафаэль Оньедика (0:1).

После перерыва Матео Ковачич сравнял счет для Ман Сити (1:1). На 62-й минуте Хоэль Ордоньес забил гол в свои ворота, и Ман Сити вышел вперед (2:1).

На 73-й минуте Савиньо увеличил перевес Ман Сити до двух мячей, успокоив коуча Пепа Гвардиолу (3:1).

Ман Сити с трудом переиграл Брюгге и получил путевку в плей-офф ЛЧ. Команда Гвардиолы набрала 11 очков и вскочила на подножку уходящего поезда.

🏆 Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

22:00. Манчестер Сити (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 3:1

Голы: Ковачич, 53, Ордоньес, 62 (автогол), Савиньо, 73 – Оньедика, 45

Видео голов и обзор матча