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Лига Чемпионов
Бавария
29.01.2025 22:00 – FT 3 : 1
Слован Братислава
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Лига чемпионов
30 января 2025, 02:20 |
10
0

Бавария – Слован – 3:1. Мюллер, Кейн и Коман. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25

30 января 2025, 02:20 |
10
0
Бавария – Слован – 3:1. Мюллер, Кейн и Коман. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и Слован Братислава.

Поединок прошел на Альянц Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Голами за немецкий коллектив отличились Томас Мюллер, Гарри Кейн и Кингсли Коман.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Бавария (Германия) – Слован Братислава (Словакия) – 3:1

Голы: Мюллер, 8, Кейн, 63, Коман, 84 – Толич, 90

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Толич (Слован Братислава).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
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Бавария Слован Братислава видео голов и обзор Лига чемпионов Гарри Кейн Томас Мюллер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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