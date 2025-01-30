29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и Слован Братислава.

Поединок прошел на Альянц Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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Голами за немецкий коллектив отличились Томас Мюллер, Гарри Кейн и Кингсли Коман.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Бавария (Германия) – Слован Братислава (Словакия) – 3:1

Голы: Мюллер, 8, Кейн, 63, Коман, 84 – Толич, 90

Видеообзор матча: