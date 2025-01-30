Бавария – Слован – 3:1. Мюллер, Кейн и Коман. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25
29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и Слован Братислава.
Поединок прошел на Альянц Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Голами за немецкий коллектив отличились Томас Мюллер, Гарри Кейн и Кингсли Коман.
Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января
Бавария (Германия) – Слован Братислава (Словакия) – 3:1
Голы: Мюллер, 8, Кейн, 63, Коман, 84 – Толич, 90
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тарас вышел на 89-й минуте поединка 8-го тура Лиги чемпионов против Боруссии Д (1:3)
Хорватия и Франция с большим трудом вышли в 1/2 финала чемпионата мира