Игнатенко не сыграл. Бавария обыграла Слован и вышла в плей-офф ЛЧ
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу немецкого клуба
29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Баварией» и «Слованом».
Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
За хозяев забитыми голами отметились нападающие Томас Мюллер, Гарри Кейн и Кингсли Коман.
Гости ответили забитым мячом хавбека Марко Толича.
Украинский полузащитник «Слована» Даниил Игнатенко не вышел на поле.
В турнирной таблице «Бавария» с 15 очками заняла 12-е место. «Слован» занял 35-ю позицию, набрав 0 очков.
Лига чемпионов. 8-й тур. 29 января
Бавария – Слован – 3:1
Голы: Мюллер, 8, Кейн, 63, Коман, 84 – Толич, 90
Фотогалерея:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов
Матч пройдет 29 января в 22:00 по Киеву