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Лига Чемпионов
Бавария
29.01.2025 22:00 – FT 3 : 1
Слован Братислава
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Лига чемпионов
30 января 2025, 00:08 | Обновлено 30 января 2025, 00:33
106
0

Игнатенко не сыграл. Бавария обыграла Слован и вышла в плей-офф ЛЧ

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу немецкого клуба

30 января 2025, 00:08 | Обновлено 30 января 2025, 00:33
106
0
Игнатенко не сыграл. Бавария обыграла Слован и вышла в плей-офф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Баварией» и «Слованом».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За хозяев забитыми голами отметились нападающие Томас Мюллер, Гарри Кейн и Кингсли Коман.

Гости ответили забитым мячом хавбека Марко Толича.

Украинский полузащитник «Слована» Даниил Игнатенко не вышел на поле.

В турнирной таблице «Бавария» с 15 очками заняла 12-е место. «Слован» занял 35-ю позицию, набрав 0 очков.

Лига чемпионов. 8-й тур. 29 января

Бавария – Слован – 3:1

Голы: Мюллер, 8, Кейн, 63, Коман, 84 – Толич, 90

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