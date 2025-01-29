29 января на «Альянц-Арене» пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Бавария» встретится со «Слован» Братислава. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бавария

Команда в прошлом сезоне вообще не выигрывала трофеи. И, конечно же, сейчас просто обязана реабилитироваться, собрав побольше титулов. Вот только ставку при этом сделали на Компани, что ничего толком не показал в Андерлехте, а, выведя Бернли в АПЛ, потом сразу же без шансов вылетели оттуда. Уже на новом месте Венсан успел вылететь из кубка, проиграв дома Байеру. И пока что не оторвался от него же и в Бундеслиге. Были проблемы и в Лиге чемпионов: немцы уступили в Бирмингеме Астон Вилле и были разгромлены в Барселоне от одноименного гранда. Но в целом уже в 2024-м было фактически решен вопрос о плей-офф. Ведь начинали в турнире рекордмейстеры с 9:2 против Динамо Загреб, а в ноябре-декабре выжали максимум из поединков против Бенфики, ПСЖ и донецкого Шахтера. На прошлой неделе в Роттердаме с Фейеноордом, расслабившись, немцы получили оплеуху в виде разгромного поражения 0:3.

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Слован Братислава

Клуб был и остается лидером словацкого футбола. В прошлом сезоне был взят очередной титул, да и сейчас на зимнюю паузу ушли лидером, пусть и преимущество над Жилиной составляет всего 3 очка. Очевидно, что очень уж сильно подопечные Владимира Вайсса поглощены борьбой в Лиге чемпионов. Там на этот раз получилось преодолеть сито плей-офф - сразу четырех противников. Начали еще в середине лета с македонской Стругой, потом продолжили успехами с Целе и АПОЭЛом, а в решающем раунде выбили и Мидтьюлланд. Но в основном раунде команда стала откровенно простым спарринг-партнером для всех. Проиграли всем, и только Милану дома минимально, 2:3. Сейчас, выйдя прямо с зимних сборов, со Штутгартом проиграли 1:3.

Статистика личных встреч

Впервые словаки приедут в Мюнхен.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут уверенной победы от хозяев. Немцам нужно реабилитироваться после провала в прошлом туре - ставим на них с форой -4,0 голов (коэффициент - 1,7).