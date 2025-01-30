Лига чемпионов30 января 2025, 01:13 | Обновлено 30 января 2025, 02:25
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Впервые в истории Лиги чемпионов за один день было сыграно 18 матчей
Все поединки восьмого тура турнира были проведены одновременно
30 января 2025, 01:13 | Обновлено 30 января 2025, 02:25
83
0
29 января в рамках Лиги чемпионов состоялись матчи 8-го тура. Все матчи последнего тура группового этапа были проведены в один день и в одно время. Впервые в истории ЛЧ за один день было проведено 18 матчей:
- Астон Вилла – Селтик (4:2)
- Бавария – Слован Братислава (3:1)
- Байер – Спарта Прага (2:0)
- Барселона – Аталанта (2:2)
- Боруссия Дортмунд – Шахтер (3:1)
- Брест – Реал Мадрид (0:3)
- Динамо Загреб – Милан (2:1)
- Жирона – Арсенал (1:2)
- РБ Зальцбург – Атлетико (1:4)
- Интер – Монако (3:0)
- Лилль – Фейеноорд (6:1)
- Манчестер Сити – Брюгге (3:1)
- ПСВ – Ливерпуль (3:2)
- Спортинг – Болонья (1:1)
- Штурм – РБ Лейпциг (1:0)
- Штутгарт – ПСЖ (1:4)
- Ювентус – Бенфика (0:2)
- Янг Бойз – Црвена Звезда (0:1)
По итогам 8-го тура еврокубка в 1/8 финала вышли следующие команды:
- Ливерпуль (21)
- Барселона (19)
- Арсенал (19)
- Интер (19)
- Атлетико (18)
- Байер (16)
- Лилль (16)
- Астон Вилла (16)
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