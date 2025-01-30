Впервые в истории Лиги чемпионов за один день было сыграно 18 матчей

29 января в рамках Лиги чемпионов состоялись матчи 8-го тура. Все матчи последнего тура группового этапа были проведены в один день и в одно время. Впервые в истории ЛЧ за один день было проведено 18 матчей:

Астон Вилла – Селтик (4:2) Бавария – Слован Братислава (3:1) Байер – Спарта Прага (2:0) Барселона – Аталанта (2:2) Боруссия Дортмунд – Шахтер (3:1) Брест – Реал Мадрид (0:3) Динамо Загреб – Милан (2:1) Жирона – Арсенал (1:2) РБ Зальцбург – Атлетико (1:4) Интер – Монако (3:0) Лилль – Фейеноорд (6:1) Манчестер Сити – Брюгге (3:1) ПСВ – Ливерпуль (3:2) Спортинг – Болонья (1:1) Штурм – РБ Лейпциг (1:0) Штутгарт – ПСЖ (1:4) Ювентус – Бенфика (0:2) Янг Бойз – Црвена Звезда (0:1)

По итогам 8-го тура еврокубка в 1/8 финала вышли следующие команды: