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Лига чемпионов
30 января 2025, 01:13 | Обновлено 30 января 2025, 02:25
83
0

Впервые в истории Лиги чемпионов за один день было сыграно 18 матчей

Все поединки восьмого тура турнира были проведены одновременно

30 января 2025, 01:13 | Обновлено 30 января 2025, 02:25
83
0
Впервые в истории Лиги чемпионов за один день было сыграно 18 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января в рамках Лиги чемпионов состоялись матчи 8-го тура. Все матчи последнего тура группового этапа были проведены в один день и в одно время. Впервые в истории ЛЧ за один день было проведено 18 матчей:

  1. Астон Вилла – Селтик (4:2)
  2. Бавария – Слован Братислава (3:1)
  3. Байер – Спарта Прага (2:0)
  4. Барселона – Аталанта (2:2)
  5. Боруссия Дортмунд – Шахтер (3:1)
  6. Брест – Реал Мадрид (0:3)
  7. Динамо Загреб – Милан (2:1)
  8. Жирона – Арсенал (1:2)
  9. РБ Зальцбург – Атлетико (1:4)
  10. Интер – Монако (3:0)
  11. Лилль – Фейеноорд (6:1)
  12. Манчестер Сити – Брюгге (3:1)
  13. ПСВ – Ливерпуль (3:2)
  14. Спортинг – Болонья (1:1)
  15. Штурм – РБ Лейпциг (1:0)
  16. Штутгарт – ПСЖ (1:4)
  17. Ювентус – Бенфика (0:2)
  18. Янг Бойз – Црвена Звезда (0:1)

По итогам 8-го тура еврокубка в 1/8 финала вышли следующие команды:

  • Ливерпуль (21)
  • Барселона (19)
  • Арсенал (19)
  • Интер (19)
  • Атлетико (18)
  • Байер (16)
  • Лилль (16)
  • Астон Вилла (16)
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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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