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  4. Определена первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Линце
WTA
29 января 2025, 16:50 |
334
0

Определена первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Линце

На старте пятисотника в Австрии Элина сыграет против Анны Блинковой

29 января 2025, 16:50 |
334
0
Определена первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Линце
Instagram. Анна Блинкова

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 24) узнала первую соперницу на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала украинка сыграет против «нейтралки» Анны Блинковой (WTA 83), которая в 1-м раунде прошла Синью Краус (Австрия, WTA 220).

WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/16 финала

Синья Краус (Австрия) [Q] – Анна Блинкова – 6:7 (3:7), 2:6

Свитолина и Блинкова ранее играли межлу собой дважды. В 2023 году Элина вначале переиграла россиянку в финале грунтового турнира в Страсбурге, а затем – в 1/16 финала Ролан Гаррос.

Элины сыграет против Блинковой в четверг, 30 января. Точное время старта матча будет определено позже.

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Элина Свитолина Анна Блинкова Синья Краус WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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