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Лига чемпионов
30 января 2025, 01:08 | Обновлено 30 января 2025, 02:06
98
0

Ливерпуль проиграл первый матч в этом розыгрыше Лиги чемпионов

«ПСВ» нанес поражение английскому гранду

30 января 2025, 01:08 | Обновлено 30 января 2025, 02:06
98
0
Ливерпуль проиграл первый матч в этом розыгрыше Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января в рамках 8-го тура Лиги чемпионов состоялась игра между «ПСВ» и «Ливерпулем». Поединок завершился победой нидерландского клуба со счетом 3:2. Забитыми мячами отметились Гакпо, Бакайоко, Эллиотт, Сайбари и Пепи.

Поражение против «ПСВ» стало первым для «мерсисайдцев» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Все остальные матчи завершились победой «Ливерпуля» («Милан», «Болонья», «РБ Лейпциг», «Байер», «Реал Мадрид», «Жирона», «Лилль»).

Английский гранд находится на первом месте с 21 очком в турнирной таблице (7 побед, 0 ничьих, 1 поражение) и выходит напрямую в плей-офф турнира.

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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