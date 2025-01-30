Ливерпуль проиграл первый матч в этом розыгрыше Лиги чемпионов

29 января в рамках 8-го тура Лиги чемпионов состоялась игра между «ПСВ» и «Ливерпулем». Поединок завершился победой нидерландского клуба со счетом 3:2. Забитыми мячами отметились Гакпо, Бакайоко, Эллиотт, Сайбари и Пепи.

Поражение против «ПСВ» стало первым для «мерсисайдцев» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Все остальные матчи завершились победой «Ливерпуля» («Милан», «Болонья», «РБ Лейпциг», «Байер», «Реал Мадрид», «Жирона», «Лилль»).

Английский гранд находится на первом месте с 21 очком в турнирной таблице (7 побед, 0 ничьих, 1 поражение) и выходит напрямую в плей-офф турнира.