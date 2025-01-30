ПСВ нанес Ливерпулю первое поражение в обновленной Лиге чемпионов

29 января в матче 8-го тура лиги чемпионов «ПСВ» принимал «Ливерпуль».

Обе команды уже решили свои задачи к этому матчу. Тем более, «Ливерпуль» приехал в Нидерланды дублирующим составом.

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Команды долго раскачивались. Опасные моменты начали появляться лишь после 20-й минуты.

На 28-й минуте гости получили право на пенальти, который реализовал Гакпо - 0:1.

Впоследствии Йохан Бакайоко сравнял счет в матче, убрав нескольких защитников соперника в штрафной площадке одним движением.

На 40-й минуте «Ливерпуль» снова вышел вперед - отличился Харви Эллиотт.

Перед перерывом «ПСВ» ответил двумя голами. Сначала Исмаэль Сайбари сравнял счет - 2:2, а уже через несколько минут Рикардо Пепи вывел нидерландский клуб вперед.

Во втором тайме можно отметить лишь красную карточку Амара Налло, ведь счет больше не менялся.

«Ливерпуль» досрочно гарантировал себе первое место в основном раунде Лиги чемпионов, а «ПСВ» завершает выступления на 14-й позиции.

Лига чемпионов. 8-й тур. 29 января

ПСВ – Ливерпуль – 3:2

Голы: Бакайоко, 35, Сайбари, 45, Пепу, 45+6, - Гакпо, 28, Эллиотт, 40

Предупреждения: Карсдорп, 45+3, Верман, 45+3, - Робертсон, 45+5, Мортон, 63, Эллиотт, 66

Удаление: Налло, 87

ПСВ: Бенитес, Карсдорп, Боскальи, Обиспо, Мауро Жуниор, Бакайоко, Ланд, Верман, Сайбари, Пепи, Тил

Ливерпуль: Келлехер, Брэдли, Кванса, Робертсон, Цимикас, Эндо, Макконелл, Эллиотт, Кьеза, Деннс, Гакпо

Фотоотчет с игры

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine