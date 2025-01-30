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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
29.01.2025 22:00 – FT 3 : 2
Ливерпуль
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Лига чемпионов
30 января 2025, 00:09 | Обновлено 30 января 2025, 00:32
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0

ПСВ нанес Ливерпулю первое поражение в обновленной Лиге чемпионов

Англичане до этого матча не теряли очки

30 января 2025, 00:09 | Обновлено 30 января 2025, 00:32
312
0
ПСВ нанес Ливерпулю первое поражение в обновленной Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января в матче 8-го тура лиги чемпионов «ПСВ» принимал «Ливерпуль».

Обе команды уже решили свои задачи к этому матчу. Тем более, «Ливерпуль» приехал в Нидерланды дублирующим составом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды долго раскачивались. Опасные моменты начали появляться лишь после 20-й минуты.

На 28-й минуте гости получили право на пенальти, который реализовал Гакпо - 0:1.

Впоследствии Йохан Бакайоко сравнял счет в матче, убрав нескольких защитников соперника в штрафной площадке одним движением.

На 40-й минуте «Ливерпуль» снова вышел вперед - отличился Харви Эллиотт.

Перед перерывом «ПСВ» ответил двумя голами. Сначала Исмаэль Сайбари сравнял счет - 2:2, а уже через несколько минут Рикардо Пепи вывел нидерландский клуб вперед.

Во втором тайме можно отметить лишь красную карточку Амара Налло, ведь счет больше не менялся.

«Ливерпуль» досрочно гарантировал себе первое место в основном раунде Лиги чемпионов, а «ПСВ» завершает выступления на 14-й позиции.

Лига чемпионов. 8-й тур. 29 января

ПСВ – Ливерпуль – 3:2

Голы: Бакайоко, 35, Сайбари, 45, Пепу, 45+6, - Гакпо, 28, Эллиотт, 40

Предупреждения: Карсдорп, 45+3, Верман, 45+3, - Робертсон, 45+5, Мортон, 63, Эллиотт, 66

Удаление: Налло, 87

ПСВ: Бенитес, Карсдорп, Боскальи, Обиспо, Мауро Жуниор, Бакайоко, Ланд, Верман, Сайбари, Пепи, Тил

Ливерпуль: Келлехер, Брэдли, Кванса, Робертсон, Цимикас, Эндо, Макконелл, Эллиотт, Кьеза, Деннс, Гакпо

Фотоотчет с игры

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига чемпионов Ливерпуль ПСВ Йохан Бакайоко Коди Гакпо Рикардо Пепи Исмаэль Сайбари
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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