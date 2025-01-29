29.01.2025 22:00 - : -
Лига чемпионов29 января 2025, 11:08 |
8
0
ПСВ – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 29 января в 22:00 по Киеву
29 января 2025, 11:08 |
8
0
В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и «Ливерпуль».
Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
ПСВ – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСВ – ЛиверпульСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 28 января 2025, 15:22 1
Британский промоутер недоволен действиями японского боксера Наоя Иноуэ
Бокс | 28 января 2025, 17:10 1
Обозреватель бокса оценил перспективы боксеров в супертяжелом весе
Футбол | 29.01.2025, 11:02
Футбол | 29.01.2025, 06:47
Бокс | 28.01.2025, 11:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.01.2025, 10:10 9
27.01.2025, 17:24 21
28.01.2025, 00:15 4
27.01.2025, 21:45 1
27.01.2025, 13:20
27.01.2025, 18:13 12
28.01.2025, 09:24 8
29.01.2025, 07:50 1