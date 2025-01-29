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ПСВ Эйндховен
29.01.2025 22:00 - : -
Ливерпуль
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Лига чемпионов
29 января 2025, 11:08 |
8
0

ПСВ – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 29 января в 22:00 по Киеву

29 января 2025, 11:08 |
8
0
ПСВ – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и «Ливерпуль».

Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСВ – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСВ – Ливерпуль
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смотреть онлайн Лига чемпионов ПСВ Ливерпуль
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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