В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и «Ливерпуль».

Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСВ – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция