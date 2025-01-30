ПСВ Эйндховен

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Ливерпуль.

Поединок прошел на стадионе Филипс в Энйховене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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Несмотря на поражение, мерсисайдцы заняли первое место и выиграли основной этап. Нидерландский коллектив стал 14-м и вышел в 1/16 финала.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

ПСВ (Нидерланды) – Ливерпуль (Англия) – 3:2

Голы: Бакайоко, 35, Сайбари, 45, Пепи, 45+6 – Гакпо, 28 (пен.), Эллиот, 40

Видеообзор матча: