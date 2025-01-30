ПСВ Эйндховен

ПСВ – Ливерпуль – 3:2. Триллер в Эйндховене. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25
29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Ливерпуль.
Поединок прошел на стадионе Филипс в Энйховене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
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Несмотря на поражение, мерсисайдцы заняли первое место и выиграли основной этап. Нидерландский коллектив стал 14-м и вышел в 1/16 финала.
Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января
ПСВ (Нидерланды) – Ливерпуль (Англия) – 3:2
Голы: Бакайоко, 35, Сайбари, 45, Пепи, 45+6 – Гакпо, 28 (пен.), Эллиот, 40
Видеообзор матча:
События матча
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