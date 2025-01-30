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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
29.01.2025 22:00 – FT 3 : 2
Ливерпуль
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Лига чемпионов
30 января 2025, 03:59 |
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0

ПСВ – Ливерпуль – 3:2. Триллер в Эйндховене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25

30 января 2025, 03:59 |
150
0
ПСВ – Ливерпуль – 3:2. Триллер в Эйндховене. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Ливерпуль.

Поединок прошел на стадионе Филипс в Энйховене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Несмотря на поражение, мерсисайдцы заняли первое место и выиграли основной этап. Нидерландский коллектив стал 14-м и вышел в 1/16 финала.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

ПСВ (Нидерланды) – Ливерпуль (Англия) – 3:2

Голы: Бакайоко, 35, Сайбари, 45, Пепи, 45+6 – Гакпо, 28 (пен.), Эллиот, 40

Видеообзор матча:

События матча

87’
Amara Nallo (Ливерпуль) получает красную карточку.
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Жоан Бакайоко (ПСВ Эйндховен).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
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Лига чемпионов ПСВ Ливерпуль видео голов и обзор Йохан Бакайоко Исмаэль Сайбари Рикардо Пепи Коди Гакпо пенальти Харви Эллиотт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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