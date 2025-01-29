ПСВ Эйндховен

29 января на «Филлипс» пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором ПСВ встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСВ

Команда в 2023-м году получила нового наставника в лице Петера Боса. Тот начал сразу удачно, взяв Суперкубок, а в итоге выиграл у Фейеноорда спор за первенство в Эредивизии. В новом розыгрыше, правда, клуб из Роттердама взял реванш в Суперкубке. А в национальном первенстве из-за ряда осечек растаяло преимущество перед Аяксом. Но очевино, что для голландцев в приоритете была именно Лига чемпионов. Там они запонимились прежде всего камбэком с Шахтером, когда после 87-й минуты 0:2 превратили в 3:2. Также выигрывали у Жироны и делили очки со Спортингом и ПСЖ. Хотя были и поражения, на выезде Ювентусу и Бресту. В прошлом туре с Црвеной Звездой чуть не упустили преимущество, но в итоге выиграли 3:2.

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Ливерпуль

Клуб в прошлом сезоне завоевал Кубок Лиги и вернулся в тройку лучших в АПЛ. Но к тому моменту было понятно, что таким стало прощание с Клоппом. Юрген заранее, еще зимой, анонсировал завершение своего длительного отрезка работы в Англии. Конечно же, были немалые опасения насчет того, как скажется такое прощание. Так что Арне Слот превзошел любые ожидания: с ним не просто не сбавили, но заметно прогрессировали. Даже при том, что зимой красным стало сложнее, все-таки они остались единоличными лидерами в Англии. А в Лиге чемпионов и вовсе продемонстрировали стопроцентную статистику. Это при том, что в соперниках были, в том числе, Милан с Реалом. Неделю назад с Лиллем достаточно уверенно серию продлили.

Статистика личных встреч

В коротком отрезке 2006-2008 клубы успели трижды пересечься в Лиге чемпионов. Начав с домашней ничьей, потом голландцы только проигрывали мерсисайдцам.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что серия будет продолжена англичанами, да и Слот с радостью обыграет клуб из Эейндховена. Но красные не идеальны в обороне, потому стоит брать тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,74).