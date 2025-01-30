Брест – Реал Мадрид – 0:3. Родриго и Беллингем. Видео голов и обзор матча

29 января прошел матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брест и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Стад де Рудуру в городе Генгам. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

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Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Брест (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3

Голы: Родриго, 27, 78, Беллингем, 56

Видеообзор ожидается...

Брест – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция