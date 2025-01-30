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Лига чемпионов
30 января 2025, 00:25 | Обновлено 30 января 2025, 00:26
4523
0

Брест – Реал Мадрид – 0:3. Родриго и Беллингем. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25

30 января 2025, 00:25 | Обновлено 30 января 2025, 00:26
4523
0
Брест – Реал Мадрид – 0:3. Родриго и Беллингем. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января прошел матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брест и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Стад де Рудуру в городе Генгам. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Брест (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3

Голы: Родриго, 27, 78, Беллингем, 56

Видеообзор ожидается...

Брест – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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