Брест – Реал Мадрид – 0:3. Родриго и Беллингем. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25
29 января прошел матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брест и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Стад де Рудуру в городе Генгам. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
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Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января
Брест (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3
Голы: Родриго, 27, 78, Беллингем, 56
Видеообзор ожидается...
Брест – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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