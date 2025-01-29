29 января на «Стад де Рудуру» пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Брест» встретится с «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Брест

Команда стала настоящим открытием прошлого сезона во французском футболе. Никогда и ничего особенно не показывавшая, она прорвалась в тройку лидеров Лиги 1 - больше очков тогда набрали ПСЖ с Монако. Сейчас, правда, пираты вернулись в число середняков, причем начинали и вовсе с трех поражений в 4-х первых турах. Но при этом подопечные Эрика Руа продолжают всех удивлять, но уже в рамках Лиги чемпионов. Там дебютант начинал с побед над австрийцами, Штурмом и Ред Булл Зальцбург, а после домашней ничьей с Байером обыграли и пражскую Спарту. И даже разгром 0:3 от Барселоны не смутил новичка турнира, закончив 2024-й год победой, пусть и минимальной, над ПСВ. В номинально выездном поединке с Шахтером уже и не особенно старались, уступив 0:2.

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Реал Мадрид

Клуб в прошлом сезоне взял в очередной раз Ушастого, обновив свой рекорд. Причем в том же розыгрыше Анчелотти взял трофеи и на внутренней арене, сначала выиграв Суперкубок Испании, а потом без проблем вернув 1-е место и в Примере. Сейчас прибавились новые титулы. Еще летом обыграли Аталанту, взяв Суперкубок УЕФА, а перед Новым Годом, победив Пачуку, прибавили и Межконтинентальный кубок. С другой стороны, не зря кресло под Карло раскачивается. Сливочные не блещут в Примере, где им помогают осечки конкурентов, прежде всего, Барселоны. Но ей успели проиграть, причем разгромно, дважды, в том числе в январе в Суперкубке. Ну, а в Лиге чемпионов побед и поражений в 2024-м году было поровну, по 3. Королевский клуб уступил не только старым врагам, Милану и Ливерпулю, но даже Лиллю, да и со Штутгартом и Боруссией пропускали первыми. На прошлой неделе с Ред Булл Зальцбург все вопросы были сняты победой, и какой - 5:1.

Статистика личных встреч

Дебютант еврокубков впервые сыграет с галактикос.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом гостей. Но они могут как кураж поймать, так и сыграть спустя рукава - но голов в любом случае будет достаточно. Ставим на тотал больше 3,0 (коэффициент - 1,727).