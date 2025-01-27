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Брест
29.01.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
27 января 2025, 16:35 |
102
0

Брест – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 29 января в 22:00 по Киеву

27 января 2025, 16:35 |
102
0
Брест – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Брестом» и «Реалом».

Игра пройдет в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Брест – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брест – Реал Мадрид
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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