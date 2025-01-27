29.01.2025 22:00 - : -
Лига чемпионов27 января 2025, 16:35 |
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Брест – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 29 января в 22:00 по Киеву
27 января 2025, 16:35 |
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В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Брестом» и «Реалом».
Игра пройдет в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Брест – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брест – Реал МадридСмотреть трансляцию
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