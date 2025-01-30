Дубль Родриго. Реал сломил Брест в последнем туре Лиги чемпионов

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брест и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Стад де Рудуру в городе Генгам. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу королевского клуба.

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Дубль оформил бразилец Родриго. Еще один мяч на счету Джуда Беллингема.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных, ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Брест (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3

Голы: Родриго, 27, 78, Беллингем, 56

Брест: Бизот, Кулибали, Шардонне, Перейра Лаже, Лала, Маньетти (Ле-Мелу, 61), Фернандеш, Камара (Дель Кастийо, 70), Думбия (Февр, 61), Балде (Сима, 70), Ажорк (Сала, 79).

Реал Мадрид: Куртуа, Менди, Рюдигер, Тчуамени (Алаба, 82), Васкес (Асенсио, 83), Вальверде, Модрич (Эндрик, 88), Родриго, Беллингем (Себальос, 82), Браим Диас (Гюлер, 72), Мбаппе.

Предупреждения: Перейра Лаже (10), Тчуамени (29), Рюдигер (35), Анчелотти (64), Беллингем (74).