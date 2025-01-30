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Лига Чемпионов
Брест
29.01.2025 22:00 – FT 0 : 3
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
30 января 2025, 00:02 | Обновлено 30 января 2025, 00:14
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Дубль Родриго. Реал сломил Брест в последнем туре Лиги чемпионов

Королевский клуб одолел французскую команду со счетом 3:0

30 января 2025, 00:02 | Обновлено 30 января 2025, 00:14
270
0
Дубль Родриго. Реал сломил Брест в последнем туре Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брест и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Стад де Рудуру в городе Генгам. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу королевского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Дубль оформил бразилец Родриго. Еще один мяч на счету Джуда Беллингема.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных, ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Брест (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3

Голы: Родриго, 27, 78, Беллингем, 56

Брест: Бизот, Кулибали, Шардонне, Перейра Лаже, Лала, Маньетти (Ле-Мелу, 61), Фернандеш, Камара (Дель Кастийо, 70), Думбия (Февр, 61), Балде (Сима, 70), Ажорк (Сала, 79).

Реал Мадрид: Куртуа, Менди, Рюдигер, Тчуамени (Алаба, 82), Васкес (Асенсио, 83), Вальверде, Модрич (Эндрик, 88), Родриго, Беллингем (Себальос, 82), Браим Диас (Гюлер, 72), Мбаппе.

Предупреждения: Перейра Лаже (10), Тчуамени (29), Рюдигер (35), Анчелотти (64), Беллингем (74).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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