«Это заслуженно». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Брестом

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию после матча 8-го тура лиги Чемпионов с «Брестом».

Про жребий:



«Мы должны ждать жребий. Если нам попадется «Сити», нам обоим будет сложно, но мы должны дождаться жеребьевки». У «Сити» больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем у «Селтика», из-за их структуры и качества. Мы не любим играть против них, но если нам выпадет такая возможность, мы будем играть так же, как и в другие годы».

Про формат турнира:

«Мы должны уважать формат. Мне не нравится этот формат, потому что слишком много матчей, а моя идея футбола заключается в том, чтобы забирать матчи у игроков и не давать им больше».

Про Родриго:

«Я видел его в хорошей форме с первого года, когда тренировал его, когда его голы против «Сити» помогли нам выиграть Лигу чемпионов. Он всегда хорошо работает на команду; даже если он не забивает, его помощь очень важна».

Про аплодисменты стадиона в адрес Луки Модрича:

«Это заслуженно. Он один из лучших полузащитников в мире, и приятно, что ему так аплодируют».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» сломил «Брест» в последнем туре Лиги чемпионов.