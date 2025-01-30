«Это заслуженно». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Брестом
Карло Анчелотти дал пресс-конференцию после финального матча основного раунда ЛЧ
Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию после матча 8-го тура лиги Чемпионов с «Брестом».
Про жребий:
«Мы должны ждать жребий. Если нам попадется «Сити», нам обоим будет сложно, но мы должны дождаться жеребьевки». У «Сити» больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем у «Селтика», из-за их структуры и качества. Мы не любим играть против них, но если нам выпадет такая возможность, мы будем играть так же, как и в другие годы».
Про формат турнира:
«Мы должны уважать формат. Мне не нравится этот формат, потому что слишком много матчей, а моя идея футбола заключается в том, чтобы забирать матчи у игроков и не давать им больше».
Про Родриго:
«Я видел его в хорошей форме с первого года, когда тренировал его, когда его голы против «Сити» помогли нам выиграть Лигу чемпионов. Он всегда хорошо работает на команду; даже если он не забивает, его помощь очень важна».
Про аплодисменты стадиона в адрес Луки Модрича:
«Это заслуженно. Он один из лучших полузащитников в мире, и приятно, что ему так аплодируют».
Ранее сообщалось о том, что «Реал» сломил «Брест» в последнем туре Лиги чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер считает, что Александр может проиграть молодому бойцу
Хорватия и Франция с большим трудом вышли в 1/2 финала чемпионата мира