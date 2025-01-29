Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан назвал своего любимого футболиста после Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Зидан выделил экс-игрока «Челси» и «Реала» Эдена Азара.

«После Роналду и Месси, Азар – мой любимый игрок. Было невероятно смотреть на его игру. Я могу лишь сказать, что люблю этого игрока», – сказал Зидан.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.