Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Легендарный француз выделил Эдена Азара
Легендарный французский футболист Зинедин Зидан назвал своего любимого футболиста после Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Зидан выделил экс-игрока «Челси» и «Реала» Эдена Азара.
«После Роналду и Месси, Азар – мой любимый игрок. Было невероятно смотреть на его игру. Я могу лишь сказать, что люблю этого игрока», – сказал Зидан.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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