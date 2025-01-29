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29 января 2025, 00:18 |
164
1

Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси

Легендарный француз выделил Эдена Азара

29 января 2025, 00:18 |
164
1
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан назвал своего любимого футболиста после Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Зидан выделил экс-игрока «Челси» и «Реала» Эдена Азара.

«После Роналду и Месси, Азар – мой любимый игрок. Было невероятно смотреть на его игру. Я могу лишь сказать, что люблю этого игрока», – сказал Зидан.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Зинедин Зидан Эден Азар
Дмитро Олійник Источник: Sport Bible
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Комментарии 1
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ivankondrat96
А Ібрагімович сказав би, що його улюблений гравець - Ібрагімович). І ніяких Роналду чи Мессі
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