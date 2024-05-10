Ястремская отыгралась с матчболов в первом поединке на турнире в Риме
Даяна чудом сумела перевернуть ход встречи с Лаурой Зигемунд
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) стартовала в непростой победы на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
В матче второго раунда украинка сумела обыграть опытную немку Лауру Зигемунд (№86 WTA), хотя соперница вела 5:2 во второй партии, а также имела двойной матчбол.
Рим. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 4:6, 7:5, 6:2
При счете 5:2 в пользу украинки в третьем сете немка брала медицинский тайм-аут, но это ей не помогло.
Это была 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла все очные матча.
Даяна сыграла шестой матч в основной сетке турнира в Риме, на ее счету три победы.
После Australian Open 2024 Ястремская выиграла 5-й из 12 поединков.
В следующем раунде Даяна сразится с Кэти Волынец (№109 WTA) или Ариной Соболенко (№2 WTA).
Ранее в третий круг вышла Ангелина Калинина.
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