Ястремская отыгралась с матчболов в первом поединке на турнире в Риме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) стартовала в непростой победы на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче второго раунда украинка сумела обыграть опытную немку Лауру Зигемунд (№86 WTA), хотя соперница вела 5:2 во второй партии, а также имела двойной матчбол.

Рим. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 4:6, 7:5, 6:2

При счете 5:2 в пользу украинки в третьем сете немка брала медицинский тайм-аут, но это ей не помогло.

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла все очные матча.

Даяна сыграла шестой матч в основной сетке турнира в Риме, на ее счету три победы.

После Australian Open 2024 Ястремская выиграла 5-й из 12 поединков.

В следующем раунде Даяна сразится с Кэти Волынец (№109 WTA) или Ариной Соболенко (№2 WTA).

Ранее в третий круг вышла Ангелина Калинина.