Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская отыгралась с матчболов в первом поединке на турнире в Риме
WTA
10 мая 2024, 18:31 | Обновлено 10 мая 2024, 18:37
1400
6

Ястремская отыгралась с матчболов в первом поединке на турнире в Риме

Даяна чудом сумела перевернуть ход встречи с Лаурой Зигемунд

10 мая 2024, 18:31 | Обновлено 10 мая 2024, 18:37
1400
6
Ястремская отыгралась с матчболов в первом поединке на турнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) стартовала в непростой победы на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче второго раунда украинка сумела обыграть опытную немку Лауру Зигемунд (№86 WTA), хотя соперница вела 5:2 во второй партии, а также имела двойной матчбол.

Рим. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 4:6, 7:5, 6:2

При счете 5:2 в пользу украинки в третьем сете немка брала медицинский тайм-аут, но это ей не помогло.

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла все очные матча.

Даяна сыграла шестой матч в основной сетке турнира в Риме, на ее счету три победы.

После Australian Open 2024 Ястремская выиграла 5-й из 12 поединков.

В следующем раунде Даяна сразится с Кэти Волынец (№109 WTA) или Ариной Соболенко (№2 WTA).

Ранее в третий круг вышла Ангелина Калинина.

По теме:
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Элина Свитолина – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Цуренко снялась с матча против Калининой после проигранных 2 геймов в Риме
WTA Рим Даяна Ястремская смотреть онлайн Лаура Зигемунд
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Футбол | 09 мая 2024, 18:45 24
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии

Украинец хочет сыграть в финале Лиги чемпионов

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Баварии
Футбол | 09 мая 2024, 23:47 0
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Баварии
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Баварии

Олег Орехов специально для Sport.ua – о резонансном эпизоде полуфинала ЛЧ

Известен план Анчелотти на финал ЛЧ: Куртуа выйдет в старте вместо Лунина
Футбол | 10.05.2024, 12:51
Известен план Анчелотти на финал ЛЧ: Куртуа выйдет в старте вместо Лунина
Известен план Анчелотти на финал ЛЧ: Куртуа выйдет в старте вместо Лунина
WTA не может связаться с Джорджи, которая внезапно завершила карьеру
Теннис | 10.05.2024, 15:57
WTA не может связаться с Джорджи, которая внезапно завершила карьеру
WTA не может связаться с Джорджи, которая внезапно завершила карьеру
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Футбол | 10.05.2024, 14:24
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
.gamliy
От що, що..
Але з Даяною ніколи не сумно😆
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Відігралася в 2 сеті,повернула впевненість в своїх силах і довела матч до перемоги.Чому не йшла перша подача?думаю справа не в техніці.а в психології
Ответить
+7
sirjoga
Були деякі несуттєві моменти в другому сеті щоб ми трохи похвилювались, але мабуть то був такий план на гру. З перемогою, Даяна! 
Ответить
+5
Людмила Павловська
Сама залізла в таку дупу, , вже не було ніяких шансів, а потім почала вилазити з тої дупи. Це капець . а не матч. Можна посивіти.
Ответить
+3
елена
Вітаю
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
08.05.2024, 19:25 17
Футбол
Жеребьевка ЧМ по футзалу. Сборная Украины – во второй корзине
Жеребьевка ЧМ по футзалу. Сборная Украины – во второй корзине
08.05.2024, 18:25
Футзал
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
09.05.2024, 17:12 1
Хоккей
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
09.05.2024, 00:10 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
09.05.2024, 12:03 2
Футбол
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
09.05.2024, 00:56 35
Футбол
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
09.05.2024, 11:03
Футбол
Гол на последней минуте! Украина вырвала победу у Сербии на ЧЕ по socca
Гол на последней минуте! Украина вырвала победу у Сербии на ЧЕ по socca
08.05.2024, 22:23
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем