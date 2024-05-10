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  4. Цуренко снялась с матча против Калининой после проигранных 2 геймов в Риме
WTA
10 мая 2024, 17:27 | Обновлено 10 мая 2024, 17:34
453
6

Цуренко снялась с матча против Калининой после проигранных 2 геймов в Риме

Ангелина пробилась в 1/16 финала престижного турнира WTA 1000 в столице Италии

10 мая 2024, 17:27 | Обновлено 10 мая 2024, 17:34
453
6
Цуренко снялась с матча против Калининой после проигранных 2 геймов в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 31) пробилась в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

Во 2-м раунде Калинина вышла на корт против еще одной представительницы Украины Леси Цуренко (WTA 44). После проигранных первых двух геймов Цуренко снялась с поединка.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Леся Цуренко (Украина) – Ангелина Калинина (Укриана) [30] – 0:2, RET., Цуренко

Это была вторая встреча соперниц. В 2022 году Цуренко одержала победу в очном поединка 1/32 финала Уимблдона.

В 1/16 финала престижных соревнований в столице Италии Калинина сыграет против 5-й сеяной Марии Саккари (Греция, WTA 8).

Ангелине нужно защитить очки за прошлогодний финал. В 2023 украинка проиграла Елене Рыбакиной в поединке за трофей, снявшись во втором сете.

Цуренко на старте турнира в Риме в волевом стиле одолела Донну Векич.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Richard Lewis
Леся, enough is enough. Хоча й за економію сил Гелі — подяка
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+1
Андрій Заліщук
Лесю, будь ласка, зав'язуй з тенісом, бо це ж уже не смішно
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+1
Muskrat2
Дуже хвора, а через тиждень буде чудодійне зцілення... на одну гру.  
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+1
Павло
Це вже навіть коментувати не потрібно. Леся реально задовбала як глядачів, так і організаторів турнірів 
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+1
Phantom
Хахаха, її вже скоро WTA штрафувати почне))
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0
C.Пеклов
Не думаю,що такий реванш Геля хотіла.Лесю,реально оцінюй свої сили-може перепочити після РГ пару місяців?
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0
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