Цуренко снялась с матча против Калининой после проигранных 2 геймов в Риме
Ангелина пробилась в 1/16 финала престижного турнира WTA 1000 в столице Италии
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 31) пробилась в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).
Во 2-м раунде Калинина вышла на корт против еще одной представительницы Украины Леси Цуренко (WTA 44). После проигранных первых двух геймов Цуренко снялась с поединка.
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала
Леся Цуренко (Украина) – Ангелина Калинина (Укриана) [30] – 0:2, RET., Цуренко
Это была вторая встреча соперниц. В 2022 году Цуренко одержала победу в очном поединка 1/32 финала Уимблдона.
В 1/16 финала престижных соревнований в столице Италии Калинина сыграет против 5-й сеяной Марии Саккари (Греция, WTA 8).
Ангелине нужно защитить очки за прошлогодний финал. В 2023 украинка проиграла Елене Рыбакиной в поединке за трофей, снявшись во втором сете.
Цуренко на старте турнира в Риме в волевом стиле одолела Донну Векич.
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