Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме
WTA
21 мая 2023, 01:15 | Обновлено 21 мая 2023, 01:16
1428
11

Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме

К сожалению, Ангелина просто не смогла восстановиться физически

21 мая 2023, 01:15 | Обновлено 21 мая 2023, 01:16
1428
11
Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) не смогла доиграть финальный поединок грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Украинка уступила в первом сете Елене Рыбакиной (Казахстан, WTA 6) за 55 минут. После проигранного 1-го гейма во 2-й партии украинка взяла медицинский тайм-аут, а затем снялась с поединка.

WTA 1000 Рим. Грунт. Финала

Ангелина Калинина (Украина) [30] – Елена Рыбакина (Казахстан) [7] – 4:6, 0:1, RET., Калинина

Отчет о матче ожидайте позже...

По теме:
Ангелина Калинина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Калинина – Рыбакина – 4:6, 0:1. Текстовая трансляция матча
Ангелина Калинина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс финала WTA 1000 в Риме
Ангелина Калинина Елена Рыбакина WTA Рим
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
Бокс | 20 мая 2023, 07:23 1
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни

Скандал произошел во время церемонии взвешивания перед шоу бокса

Теперь он мой, я это чувствую! Ломаченко считает, что Хейни испугался
Бокс | 20 мая 2023, 04:00 5
Теперь он мой, я это чувствую! Ломаченко считает, что Хейни испугался
Теперь он мой, я это чувствую! Ломаченко считает, что Хейни испугался

Девин Хейни толкнул Василия Ломаченко в грудь во время дуэли взглядов

Смена покрытия. Молчанов выиграл 2 матча за день и взял 1-й трофей в году
Теннис | 20.05.2023, 20:38
Смена покрытия. Молчанов выиграл 2 матча за день и взял 1-й трофей в году
Смена покрытия. Молчанов выиграл 2 матча за день и взял 1-й трофей в году
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Бокс | 20.05.2023, 20:50
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Андрей ПЯТОВ: «Арбитр искал возможность создать момент для Днепра-1»
Футбол | 20.05.2023, 19:03
Андрей ПЯТОВ: «Арбитр искал возможность создать момент для Днепра-1»
Андрей ПЯТОВ: «Арбитр искал возможность создать момент для Днепра-1»
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Stanislav Matusevych
Дуже шкода. Просто закінчились резерви організму. Можливо, якби дощ тривав трохи довше, фінал перенесли б на завтра, тоді були б якісь шанси. А так казахокацапці вчергове на турнірі пощастило. З шести матчів три зняття суперниць - щось неймовірне. Сподіваюся, прокляття Риму знову справдиться, і Лєна-шланг спіймає облизня у Парижі.
Ангеліні велика подяка за турнір і побажання здоров'я. Коли досягнуто найбільшого успіху в кар'єрі, тільки серйозної травми не вистачало. Може, все ж просто м'язовий спазм на фоні перевтоми.
Ответить
+9
Показать Скрыть 3 ответа
udman1111
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
Показать комментарий
+4
Олександр Радченко
Организаторы уроды могли матч перенести на воскресенье!
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Fdail
Хочу привітати Гелю та впершу чергу подякувати їй за цей турнір. У кожному матчі вона проявила себе як справжній боєць, що дуже цінно для спортсмена. Сьогодні Калініна не змогла дограти, через таку напругу на цьому Римі Геля підійшла до фіналу  втомлена та травмована, але навіть попри біль намагалася боротися в першому сеті та вигризати очки . Не треба засмучуватись й сдаватись й тоді перед Гелею впаде не лише Рим. Бажаю здоров'я та підготовки до Парижу.
Ответить
+4
Pasha007
Ангеліна ти молодець,боролася в кожному матчі...всі твої перемоги ще попереду!!!!наснаги тобі і успіхів!і вітання з Буковини🇺🇦
Ответить
+1
antt
Я кілька днів тому був написав що через такий тривалий чвертьфінал не буде сил на Ролан гарос. А вийшло що після півфіналу не вистачило і на фінал. Взагалі не слідкую хоча матчі в Парижі буде показувати Єврошпорт але тут дійсно після Рима нічого не вийде. Хоча дивний цей матч аж до півночі затягнувся. І через день після пів фіналу.
Ответить
0
Олександр Радченко
И так всю карьеру одни травмы .Вот потому Ангелина так поздно заявила о себе из-за травм ,а учитывая операцию на плече ещё и козырь в виде подачи исчез. 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
19.05.2023, 17:05 6
Война
ФЬЮРИ – промоутеру: «Дай мне бой, который я заслужил, или верни контракт»
ФЬЮРИ – промоутеру: «Дай мне бой, который я заслужил, или верни контракт»
19.05.2023, 13:10 6
Бокс
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
19.05.2023, 19:31 57
Теннис
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
19.05.2023, 00:40 8
Футбол
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
19.05.2023, 12:38 11
Бокс
ВИДЕО. Шипами в ногу. Скандал: судья не назначил 100% пенальти для Севильи
ВИДЕО. Шипами в ногу. Скандал: судья не назначил 100% пенальти для Севильи
19.05.2023, 05:20 12
Футбол
УПЛ: кто на вылет?
УПЛ: кто на вылет?
19.05.2023, 15:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности