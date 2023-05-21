Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) не смогла доиграть финальный поединок грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Украинка уступила в первом сете Елене Рыбакиной (Казахстан, WTA 6) за 55 минут. После проигранного 1-го гейма во 2-й партии украинка взяла медицинский тайм-аут, а затем снялась с поединка.

WTA 1000 Рим. Грунт. Финала

Ангелина Калинина (Украина) [30] – Елена Рыбакина (Казахстан) [7] – 4:6, 0:1, RET., Калинина

Отчет о матче ожидайте позже...