WTA21 мая 2023, 01:15 | Обновлено 21 мая 2023, 01:16
1428
11
Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме
К сожалению, Ангелина просто не смогла восстановиться физически
21 мая 2023, 01:15 | Обновлено 21 мая 2023, 01:16
1428
11
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) не смогла доиграть финальный поединок грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).
Украинка уступила в первом сете Елене Рыбакиной (Казахстан, WTA 6) за 55 минут. После проигранного 1-го гейма во 2-й партии украинка взяла медицинский тайм-аут, а затем снялась с поединка.
WTA 1000 Рим. Грунт. Финала
Ангелина Калинина (Украина) [30] – Елена Рыбакина (Казахстан) [7] – 4:6, 0:1, RET., Калинина
Отчет о матче ожидайте позже...
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 мая 2023, 07:23 1
Скандал произошел во время церемонии взвешивания перед шоу бокса
Бокс | 20 мая 2023, 04:00 5
Девин Хейни толкнул Василия Ломаченко в грудь во время дуэли взглядов
Теннис | 20.05.2023, 20:38
Бокс | 20.05.2023, 20:50
Футбол | 20.05.2023, 19:03
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.05.2023, 17:05 6
19.05.2023, 13:10 6
19.05.2023, 19:31 57
19.05.2023, 00:40 8
19.05.2023, 12:38 11
19.05.2023, 05:20 12
19.05.2023, 15:35
Ангеліні велика подяка за турнір і побажання здоров'я. Коли досягнуто найбільшого успіху в кар'єрі, тільки серйозної травми не вистачало. Може, все ж просто м'язовий спазм на фоні перевтоми.