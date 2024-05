Цуренко победно стартовала в Риме и вышла на Калинину

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче первого раунда украинка переиграла хорватку Донну Векич (№37 WTA).

Рим. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 6:2, 3:6, 7:6(5)

Векич вела 2:0 на тай-брейке, допустила двойную ошибку на подаче, а потом мяч, летящий в аут, еще и попал ей в ногу. Правда Леся при счете 5:2 также ужасно ошиблась у сетки, но удержала преимущество. На грунте в этом сезоне Донна проиграла 3 из 4 поединков.

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла три матча.

В текущем сезоне Цуренко провела пятый матч против соперниц из топ-40 и одержала вторую победу. В феврале она одолела на тот момент шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса на соревнованиях в Дохе.

В следующем раунде Цуренко сразится с Ангелиной Калининой (№31 WTA).

starting off STRONG 👊@LTsurenko defeats Vekic in a three set battle 6-2, 3-6, 7-6(5) and books her ticket into the next round. #IBI24 pic.twitter.com/o3FtmBRvMk