Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Леся уверенно выиграла у Онс Жабер во 2-м раунде тысячника в Катаре
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 37) вышла в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар).
Во 2-м раунде украинка в двух сетах уверенно обыграла 6-ю ракетку мира из Туниса Онс Жабер за 1 час и 21 минуту.
WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала
Онс Жабер (Тунис) [4] – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 2:6
На старте поединка украинка проигрывала 2:3 с брейком, но выиграла 8 геймов подряд и повела 6:3, 4:0.
Это была третья встреча девушек. Леся выиграла 2-й очный поединок.
В 1/8 финала Цуренко сыграет против победительницы матча Петра Мартич – Наоми Осака.
Леся осталась единственной украинкой в одиночном разряде на кортах Катара. Ранее из соревнований вылетели Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Украинка впервые за пять лет победила соперницу из топ-10 рейтинга WTA. Всего на ее счету 9 таких побед.
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