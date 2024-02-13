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WTA
13 февраля 2024, 19:45 | Обновлено 13 февраля 2024, 19:58
3049
18

Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала

Леся уверенно выиграла у Онс Жабер во 2-м раунде тысячника в Катаре

13 февраля 2024, 19:45 | Обновлено 13 февраля 2024, 19:58
3049
18
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 37) вышла в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар).

Во 2-м раунде украинка в двух сетах уверенно обыграла 6-ю ракетку мира из Туниса Онс Жабер за 1 час и 21 минуту.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала

Онс Жабер (Тунис) [4] – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 2:6

На старте поединка украинка проигрывала 2:3 с брейком, но выиграла 8 геймов подряд и повела 6:3, 4:0.

Это была третья встреча девушек. Леся выиграла 2-й очный поединок.

В 1/8 финала Цуренко сыграет против победительницы матча Петра Мартич – Наоми Осака.

Леся осталась единственной украинкой в одиночном разряде на кортах Катара. Ранее из соревнований вылетели Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Украинка впервые за пять лет победила соперницу из топ-10 рейтинга WTA. Всего на ее счету 9 таких побед.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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Alehandro
Леся молодчинка. Покарала жабу, незважаючи на дикунів на трибунах. Спокій і впевненість. Так тримати
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+13
Александр Ад
молодець,доволі несподівано,тим цініше перемога!Леся сьогодні підтримала марку українського тенісу.Бажаю і надалі радувати нас своїми успіхами!
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+11
naverland
Хорошо сыграла, так держать
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+6
.gamliy
Обпісяла арабських дикунів, разом з Жабер!) Мододчинка Леся🥰
Ответить
+5
sahka1981
Молодець!
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+5
Vitason
Я знав ,що Леся цю туниску може прибити!!
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+5
introvert
Любить Леся змінювати амплуа, вчора вона курча, сьогодні вона коршун. Прямо не тенісистка, а справжня сценічна діва. Недарма поціновувач її таланту з землі обітованної в неї вірив, скидаю капелюха перед обома)
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+4
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Leonidas B
Онсі мабуть аллах наказує за підтримку Хамазу, коли вона це оголосило все у неї пішло шкреберть.
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+3
Андрей Залищук
далі така собі Осака чи Мартич, шанси є вийти в чвертьфінал
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+2
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Leonidas B
Вирішальний шостий гейм першого сету був, де Онсі побувала на п'ятій точці, тоді вона зламалася.
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+1
maxno
Вылетают пробки из под шампанского. А в теннисе проиграла. Это спорт.уа на заметку .
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0
Первый Среди Равных
Жабер стала грати просто жахливо. 
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0
Artem Dudchenko
Тут якщо чесно, більше не Цуренко перемогла, а Жабер злила.
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-6
Первый Среди Равных
Програти тій, яку всі дрючать майже під нуль - після такого краще йти вішатись. Мабуть все-таки травма у Онс. 
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-19
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