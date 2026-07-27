Снигур стала 13-й украинкой, дебютировавшей в топ-50 рейтинга WTA
Дарья поднялась на 43-е место и стала третьей ракеткой Украины
Украинская теннисистка Дарья Снигур стала 13-й украинской теннисисткой, дебютировавшей в топ-50 рейтинга WTA.
Дарья дошла до финала хардового турнира WTA 250 в Праге, где в решающем матче уступила Лилли Таггер. Несмотря на поражение в финале на турнире в Чехии, Дарья прибавила 11 позиций и впервые в карьере вошла в топ-50 мирового рейтинга, заняв 43-ю позицию. Снигур также стала третьей ракеткой Украины после Элины Свитолиной (WTA 10) и Марты Костюк (WTA 11).
Также Дарья стала четвертой украинской теннисисткой, после Элины Свитолиной, Елены Татарковой и Марии Корытцевой, которой удалось дебютировать сначала в топ-100, а затем в топ-50 в течение одного сезона.
Все украинские теннисистки, входившие в топ-50 рейтинга WTA:
- Элина Свитолина – 613 недель
- Леся Цуренко – 233 недели
- Даяна Ястремская – 232 недели
- Алена Бондаренко – 227 недель
- Марта Костюк – 190 недель
- Наталья Медведева – 144 недели
- Ангелина Калинина – 130 недель
- Катерина Володько (Бондаренко) – 110 недель
- Юлия Вакуленко – 52 недели
- Елена Татаркова – 35 недель
- Александра Олейникова – 3 недели
- Мария Корытцева – 1 неделя
- Дарья Снигур – дебют
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