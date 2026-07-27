Снигур стала 13-й украинкой, дебютировавшей в топ-50 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Дарья Снигур стала 13-й украинской теннисисткой, дебютировавшей в топ-50 рейтинга WTA.

Дарья дошла до финала хардового турнира WTA 250 в Праге, где в решающем матче уступила Лилли Таггер. Несмотря на поражение в финале на турнире в Чехии, Дарья прибавила 11 позиций и впервые в карьере вошла в топ-50 мирового рейтинга, заняв 43-ю позицию. Снигур также стала третьей ракеткой Украины после Элины Свитолиной (WTA 10) и Марты Костюк (WTA 11).

Также Дарья стала четвертой украинской теннисисткой, после Элины Свитолиной, Елены Татарковой и Марии Корытцевой, которой удалось дебютировать сначала в топ-100, а затем в топ-50 в течение одного сезона.

Все украинские теннисистки, входившие в топ-50 рейтинга WTA: