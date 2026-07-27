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WTA
27 июля 2026, 13:14 | Обновлено 27 июля 2026, 13:35
146
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Снигур стала 13-й украинкой, дебютировавшей в топ-50 рейтинга WTA

Дарья поднялась на 43-е место и стала третьей ракеткой Украины

27 июля 2026, 13:14 | Обновлено 27 июля 2026, 13:35
146
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Снигур стала 13-й украинкой, дебютировавшей в топ-50 рейтинга WTA
Дарья Снигур
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Украинская теннисистка Дарья Снигур стала 13-й украинской теннисисткой, дебютировавшей в топ-50 рейтинга WTA.

Дарья дошла до финала хардового турнира WTA 250 в Праге, где в решающем матче уступила Лилли Таггер. Несмотря на поражение в финале на турнире в Чехии, Дарья прибавила 11 позиций и впервые в карьере вошла в топ-50 мирового рейтинга, заняв 43-ю позицию. Снигур также стала третьей ракеткой Украины после Элины Свитолиной (WTA 10) и Марты Костюк (WTA 11).

Также Дарья стала четвертой украинской теннисисткой, после Элины Свитолиной, Елены Татарковой и Марии Корытцевой, которой удалось дебютировать сначала в топ-100, а затем в топ-50 в течение одного сезона.

Все украинские теннисистки, входившие в топ-50 рейтинга WTA:

  1. Элина Свитолина – 613 недель
  2. Леся Цуренко – 233 недели
  3. Даяна Ястремская – 232 недели
  4. Алена Бондаренко – 227 недель
  5. Марта Костюк – 190 недель
  6. Наталья Медведева – 144 недели
  7. Ангелина Калинина – 130 недель
  8. Катерина Володько (Бондаренко) – 110 недель
  9. Юлия Вакуленко – 52 недели
  10. Елена Татаркова – 35 недель
  11. Александра Олейникова – 3 недели
  12. Мария Корытцева – 1 неделя
  13. Дарья Снигур – дебют

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Вітаємо Дар'ю! Подальшого прогресу!Нехай усі наші тенісистки покращують подачу, потрапляють у 50-ку і тримаються там довго і впевнено!)
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