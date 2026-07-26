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WTA
26 июля 2026, 16:39 | Обновлено 26 июля 2026, 16:48
1810
16

Снигур проиграла Таггер и не сумела завоевать трофей WTA 250 в Праге

Дарья в двух сетах уступила Лилли в дебютном финале на уровне Тура

26 июля 2026, 16:39 | Обновлено 26 июля 2026, 16:48
1810
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Снигур проиграла Таггер и не сумела завоевать трофей WTA 250 в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) не сумела завоевать трофей на хардовом турнире WTA 250 в Праге, столице Чехии.

В финале украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Австрии Лилли Таггер (WTA 74) за 1 час и 30 минут.

WTA 250 Прага. Хард. Финал

Дарья Снигур (Украина) [8] – Лилли Таггер (Австрия) – 6:7 (3:7), 2:6

Это было первое первое очное противостояние. В первой партии Снигур вела со счетом 5:2, но растеряла преимущество.

Снигур впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура. В Праге Дарья успела пройти Эллу Зайдель, Айлу Аксу, Ланлану Тараруди и Терезу Валентову.

Таггер провела второй финал на соревнованиях WTA 250 и выиграла первый трофей. Осенью прошлого года она добралась до решающего поединка турнира в Цзюцзяне, где уступила Анне Блинковой.

Результаты Снигур на турнире WTA 250 в Праге:

  • R1: Дарья Снигур [8] – Элла Зайдель – 7:5, 3:6, 6:3
  • R2: Дарья Снигур [8] – Айла Аксу [LL] – 6:3, 6:2
  • QF: Дарья Снигур [8] – Ланлана Тараруди – 6:0, 6:3
  • SF: Дарья Снигур [8] – Тереза Валентова [5] – 7:6 (7:4), 6:3
  • F: Дарья Снигур [8] – Лилли Таггер – 6:7 (3:7), 2:6

Видеообзор матча

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 16
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Без нормальної подачі важко сподіватися на успіх у фіналі!Але для Дарини вихід у фінал,це вже успіх!Тому поздоровляю і бажаю успіху на наступних турнірах!
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+8
Різниця в якості подачі, як на мене, зіграла вирішальну роль. Ну, і з менталочкою Даші треба щось робити: як тільки щось йде не за планом, одразу нерви, одразу якісь претензії до батька, починає кудись поспішати... наче вже доросла дівка, вже в топ-50, а така інфантильна. 
Ну, і ще, що кинулось в око: у суперниці був відверто поганий контроль м"яча бекхендом - дуже багато невимушених. Що робить Даша? Правильно - максимально вантажить під форхенд 
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+6
Молода австрійка сьогодні була сильніша. Цікаво, як складеться її подальший шлях у 🎾. Адже багато хто змолоду гучно заявляв про себе, але потім не складалось. Дарії - респект за турнір. Підготовка до US Open триває, Через тиждень вони з сьогоднішньою суперницею заявлені під першим і другим номером посіву на челенджері у Варшаві.
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+2
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Ну добре, що до фіналу дійшла, дещо неочікувано навіть, але вести 5-2 і віддати ось так сет?!
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+2
Нажаль австрійка виявилася більш потужною. Подивитися на подачі і стає зрозуміло хто виграв. Дякуємо і за вихід в фінал , все одно набагато краще Даяночки мінералочки 
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+1
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Дівчинці 18 років . Дуже схожа на Плішкову в молодості . 9 ейсів ,а не 7 подвійних як у Снігур.
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-3
А що ви хотіли якщо в 24 роки у неї тільки перший фінал 250 ,тоді як у Таггер вже другий .Нічого особливого вона не добьється в тенісу ,ну може ще в рейтингу підніметься максимум 32 буде ,а так це її кращий сезон ,але в  наступному вона ці очки не захистить і буде знову за межею сотні.
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-3
Ха ха ха. З 5:2 на 5:7. Ще один талант. 
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-11
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