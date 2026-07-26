Снигур проиграла Таггер и не сумела завоевать трофей WTA 250 в Праге

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) не сумела завоевать трофей на хардовом турнире WTA 250 в Праге, столице Чехии.

В финале украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Австрии Лилли Таггер (WTA 74) за 1 час и 30 минут.

WTA 250 Прага. Хард. Финал

Дарья Снигур (Украина) [8] – Лилли Таггер (Австрия) – 6:7 (3:7), 2:6

Это было первое первое очное противостояние. В первой партии Снигур вела со счетом 5:2, но растеряла преимущество.

Снигур впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура. В Праге Дарья успела пройти Эллу Зайдель, Айлу Аксу, Ланлану Тараруди и Терезу Валентову.

Таггер провела второй финал на соревнованиях WTA 250 и выиграла первый трофей. Осенью прошлого года она добралась до решающего поединка турнира в Цзюцзяне, где уступила Анне Блинковой.

Результаты Снигур на турнире WTA 250 в Праге:

R1: Дарья Снигур [8] – Элла Зайдель – 7:5, 3:6, 6:3

Дарья Снигур [8] – Элла Зайдель – 7:5, 3:6, 6:3 R2: Дарья Снигур [8] – Айла Аксу [LL] – 6:3, 6:2

Дарья Снигур [8] – Айла Аксу [LL] – 6:3, 6:2 QF: Дарья Снигур [8] – Ланлана Тараруди – 6:0, 6:3

Дарья Снигур [8] – Ланлана Тараруди – 6:0, 6:3 SF: Дарья Снигур [8] – Тереза Валентова [5] – 7:6 (7:4), 6:3

Дарья Снигур [8] – Тереза Валентова [5] – 7:6 (7:4), 6:3 F: Дарья Снигур [8] – Лилли Таггер – 6:7 (3:7), 2:6

Видеообзор матча

The WTA has a new champion 🥹🏆



18-year-old Lilli Tagger wins her FIRST career tour-level title 👏 #livesportpragueopen pic.twitter.com/4sq3jM1Yb0 — Tennis Channel (@TennisChannel) July 26, 2026

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