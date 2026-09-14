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WTA
14 сентября 2026, 13:18 | Обновлено 14 сентября 2026, 13:49
300
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Впервые в истории две украинские теннисистки входят в топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина занимает седьмое место, Марта Костюк – десятое

14 сентября 2026, 13:18 | Обновлено 14 сентября 2026, 13:49
300
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Впервые в истории две украинские теннисистки входят в топ-10 рейтинга WTA
Марта Костюк и Элина Свитолина
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Элина Свитолина и Марта Костюк установили национальный рекорд Украины.

Впервые в истории две украинские теннисистки находятся в топ-10 мирового рейтинга WTA.

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Свитолина по итогам US Open занимает седьмое место, а Костюк после американского мейджора дебютировала в первой десятке – 10-я ракетка мира.

В топ-50 мирового рейтинга находятся шесть украинок, что также является национальным рекордом: Элина Свитолина (WTA 7), Марта Костюк (WTA 10), Александра Олейникова (WTA 41), Дарья Снигур (WTA 42), Юлия Стародубцева (WTA 43) и Ангелина Калинина (WTA 47).

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Элина Свитолина Марта Костюк Александра Олейникова Дарья Снигур Юлия Стародубцева Ангелина Калинина рейтинг WTA US Open 2026 рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Молодці!Сподіваюся,що до кінця сезону дівчата ще побалують нас історічними рекордами!
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