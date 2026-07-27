Рейтинг WTA. Снигур стала 3-й ракеткой Украины после Свитолиной и Костюк

27 июля женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. На предыдущей неделе было разыграно два трофея на уровне Тура – на соревнованиях WTA 250 в Праге и WTA 250 в Гамбурге.

Украинская теннисистка Дарья Снигур добралась до финала в столице Чехии (поражение от Лилли Таггер). Благодаря этому успеху Дарья дебютировала в топ-50 рейтинга WTA, поднявшись на 43-е место.

Снигур стала третьей ракеткой Украины после Элины Свитолиной (WTA 10) и Марты Костюк (WTA 11), чьи позиции не изменились.

Таггер после трофея в Праге занимает 45-е место. Рядом находится и чемпионка Гамбурга – Тамара Корпач (46-я ракетка мира).

В Гамбурге Украину представили Александра Олейникова и Ангелина Калинина. Обе остановились на стадии 1/4 финала. Олейникова в обновленном рейтинге занимает 44-ю строчку, а Калинина – 54-ю.

В топ-100 из украинок также находятся Юлия Стародубцева (62-я) и Даяна Ястремская (87-я). А в топ-200 располагаются еще две украинские теннисистки – Вероника Подрез (134-я, рекорд) и Анастасия Соболева (196-я).

В топ-10 рейтинга WTA никаких изменений не произошло, поскольку после Уимблдона никто за две недели не провел ни одного турнира.

Первой ракеткой мира все также остается Арина Соболенко. Далее располагаются Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Коко Гауфф, Мирра Андреева, Каролина Мухова, Линда Носкова, Ига Свентек, Аманда Анисимова и Элина Свитолина.

Украинки в рейтинге WTA

Топ-50 рейтинга WTA