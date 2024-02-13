Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Теннисистки провели на корте всего 3 гейма
Украинская теннисистка Марта Костюк (№30 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).
Во втором раунде украинка снялась с матча против Анастасии Павлюченковой (№34 WTA).
Доха. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Анастасия Павлюченкова – 1:2 (отказ)
Это была первая встреча теннисисток.
Причиной снятия могла стать болезнь.
Павлюченкова в следующем раунде сыграет с шестой сеяной Маркетой Вондроушовой (№8 WTA).
Marta Kostyuk poddała mecz po zaledwie trzech gemach pojedynku z Anastasią Pavlyuchenkovą.— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) February 13, 2024
Łzy na twarzy Ukrainki. Oby to nie było nic poważnego...
W trzeciej rundzie w Dosze Anastasia zagra z Marketą Vondrousovą.#QatarTotalEnergiesOpen | #czasnatenispic.twitter.com/vpqbXlpuJj
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