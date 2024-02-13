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  4. Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
WTA
13 февраля 2024, 13:38 | Обновлено 13 февраля 2024, 13:45
2270
12

Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе

Теннисистки провели на корте всего 3 гейма

13 февраля 2024, 13:38 | Обновлено 13 февраля 2024, 13:45
2270
12
Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№30 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

Во втором раунде украинка снялась с матча против Анастасии Павлюченковой (№34 WTA).

Доха. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Анастасия Павлюченкова – 1:2 (отказ)

Это была первая встреча теннисисток.

Причиной снятия могла стать болезнь.

Павлюченкова в следующем раунде сыграет с шестой сеяной Маркетой Вондроушовой (№8 WTA).

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Анастасия Павлюченкова WTA Доха Марта Костюк
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Александр Ад
прикро,матч міг бути цікавим.Чому так нашим не везе,чому суперниці не знімаються так часто
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+5
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introvert
Головне, щоб не корона. Дуже шкода, і через втрачені шанси Марти (за рівнем гри бачив її мінімум в чвертьфіналі), і тому, що довелося пропустити в третє коло цього кабана, якому місце в стайні десь під мухосранськом, а не на корті.
Здоров`я, красуня!
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+4
Андрей Залищук
Шкода звичайно, у Марти були гарні шанси прихлопнути запоребрика, здоров'я тобі - це головне
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+1
Vlad Holl
Постійні зняття у Калініної , Лесі , Марти,  медичні тайм-аути у Даяни , щось тут не так.
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-2
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Vlad Holl
Фізика слабенька - от і травми. Менше в інстаграмі, а більше в фітнес залі сидіти. 
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-3
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Mr Voevudskiy
Опять русне матчи сливаем.. зрада?
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-6
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