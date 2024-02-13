Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе

Украинская теннисистка Марта Костюк (№30 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

Во втором раунде украинка снялась с матча против Анастасии Павлюченковой (№34 WTA).

Доха. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Анастасия Павлюченкова – 1:2 (отказ)

Это была первая встреча теннисисток.

Причиной снятия могла стать болезнь.

Павлюченкова в следующем раунде сыграет с шестой сеяной Маркетой Вондроушовой (№8 WTA).