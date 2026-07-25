Первый для Снигур. Все украинки, которые доходили до финалов на уровне Тура
Дарья поборется за трофей турнира WTA 250 в Праге
Дарья Снигур стала 15-й украинской теннисисткой, которая добралась до финала на уровне Тура.
25 июля Снигур в полуфинале турнира WTA 250 в Праге переиграла Терезу Валентову и в решающем поединке встретится с Лилли Таггер.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Лидером по количеству сыгранных финалов на уровне Тура является первая ракетка страны Элина Свитолина – 25 решающих поединков, в которых она завоевала 20 трофеев.
Все украинки, которые доходили до финалов на уровне Тура:
- Элина Свитолина – 25 (20 трофеев)
- Даяна Ястремская – 7 (3 трофея)
- Леся Цуренко – 6 (4 трофея)
- Марта Костюк – 6 (3 трофея)
- Наталья Медведева – 5 (4 трофея)
- Алена Бондаренко – 5 (2 трофея)
- Катерина Бондаренко – 2 (2 трофея)
- Катерина Байндл – 2 (0 трофеев)
- Ангелина Калинина – 3 (0 трофеев)
- Мария Корытцева – 2 (0 трофеев)
- Юлия Вакуленко – 1 (0 трофеев)
- Татьяна Перебийнис – 1 (0 трофеев)
- Юлия Стародубцева – 1 (0 трофеев)
- Вероника Подрез – 1 (0 трофеев)
- Дарья Снигур – 1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Всемирный боксерский совет вручил бывшему чемпиону мира пояс WBC Metta Humanitarian
Следите за результатами украинцев на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua