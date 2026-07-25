Первый для Снигур. Все украинки, которые доходили до финалов на уровне Тура

Дарья Снигур стала 15-й украинской теннисисткой, которая добралась до финала на уровне Тура.

25 июля Снигур в полуфинале турнира WTA 250 в Праге переиграла Терезу Валентову и в решающем поединке встретится с Лилли Таггер.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Лидером по количеству сыгранных финалов на уровне Тура является первая ракетка страны Элина Свитолина – 25 решающих поединков, в которых она завоевала 20 трофеев.

Все украинки, которые доходили до финалов на уровне Тура: