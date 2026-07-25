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WTA
25 июля 2026, 20:05 |
162
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Первый для Снигур. Все украинки, которые доходили до финалов на уровне Тура

Дарья поборется за трофей турнира WTA 250 в Праге

25 июля 2026, 20:05 |
162
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Первый для Снигур. Все украинки, которые доходили до финалов на уровне Тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Дарья Снигур стала 15-й украинской теннисисткой, которая добралась до финала на уровне Тура.

25 июля Снигур в полуфинале турнира WTA 250 в Праге переиграла Терезу Валентову и в решающем поединке встретится с Лилли Таггер.

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Лидером по количеству сыгранных финалов на уровне Тура является первая ракетка страны Элина Свитолина – 25 решающих поединков, в которых она завоевала 20 трофеев.

Все украинки, которые доходили до финалов на уровне Тура:

  1. Элина Свитолина – 25 (20 трофеев)
  2. Даяна Ястремская – 7 (3 трофея)
  3. Леся Цуренко – 6 (4 трофея)
  4. Марта Костюк – 6 (3 трофея)
  5. Наталья Медведева – 5 (4 трофея)
  6. Алена Бондаренко – 5 (2 трофея)
  7. Катерина Бондаренко – 2 (2 трофея)
  8. Катерина Байндл – 2 (0 трофеев)
  9. Ангелина Калинина – 3 (0 трофеев)
  10. Мария Корытцева – 2 (0 трофеев)
  11. Юлия Вакуленко – 1 (0 трофеев)
  12. Татьяна Перебийнис – 1 (0 трофеев)
  13. Юлия Стародубцева – 1 (0 трофеев)
  14. Вероника Подрез – 1 (0 трофеев)
  15. Дарья Снигур – 1
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Еліна тут як Бос жіночого українського тенісу, думаю по завойованим трофеями її не скоро хтось здолає
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