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  4. Дарья Снигур – Тереза Валентова. Выход в дебютный финал. Видеообзор матча
WTA
25 июля 2026, 19:56 |
89
0

Дарья Снигур – Тереза Валентова. Выход в дебютный финал. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Праге

25 июля 2026, 19:56 |
89
0
Дарья Снигур – Тереза Валентова. Выход в дебютный финал. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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25 июля украинская теннисистка Дарья Снигур впервые в карьере вышла в финал на уровне Тура.

В полуфинале турнира WTA 250 в Праге (Чехия) украинка в двух сетах переиграла Терезу Валентову за 1 час и 52 минуты.

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В решающем поединке Снигур встретится с представительницей Австрии Лилли Таггер.

WTA 250 Прага. Хард, 1/2 финала

Тереза Валентова (Чехия) [5] – Дарья Снигур (Украина) [2] – 6:7 (4:7), 3:6

Видеообзор матча

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Дарья Снигур Тереза Валентова WTA Прага теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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