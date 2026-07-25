WTA25 июля 2026, 19:56 |
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Дарья Снигур – Тереза Валентова. Выход в дебютный финал. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Праге
25 июля 2026, 19:56 |
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25 июля украинская теннисистка Дарья Снигур впервые в карьере вышла в финал на уровне Тура.
В полуфинале турнира WTA 250 в Праге (Чехия) украинка в двух сетах переиграла Терезу Валентову за 1 час и 52 минуты.
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В решающем поединке Снигур встретится с представительницей Австрии Лилли Таггер.
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WTA 250 Прага. Хард, 1/2 финала
Тереза Валентова (Чехия) [5] – Дарья Снигур (Украина) [2] – 6:7 (4:7), 3:6
Видеообзор матча
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