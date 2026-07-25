Снигур выбила чешку и вышла в финал турнира WTA 250 в Праге
Дарья обыграла Терезу Валентову в двух сетах в полуфинальном поединке
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) вышла в финал хардового турнира WTA 250 в Праге, Чехия.
В полуфинальном матче украинка в двух сетах переиграла представительницу Чехии Терезу Валентову (WTA 63) за 1 час и 52 минуты – 7:6 (7:4), 6:3.
Счет очных противостояний соперниц – 1:1.
В первом сете украинка уступала 3:5, но смогла перевести игру на тай-брейк и забрала первую партию.
Для Дарьи это дебютный финал в карьере на уровне Тура.
На пути к финалу, помимо Валентовой, Снигур также одолела Эллу Зайдель, Айлу Аксу и Ланлану Тараруди.
Снигур во второй раз в сезоне и в карьере сыграла на стадии 1/2 финала на уровне Тура и одержала первую победу. В феврале 2026 года Дарья дошла до полуфинала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
В лайв-рейтинге WTA Дарья находится на 43-й позиции и с понедельника станет третьей ракеткой Украины.
В финале Дарья сыграет либо с Лилли Таггер, либо с Барборой Крейчиковой.
WTA 250 Прага. Хард, 1/2 финала
Тереза Валентова [5] – Дарья Снигур [8] – 6:7 (4:7), 3:6
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алекс Крук рассказал, где может продолжить карьеру украинский защитник
Представители Ильи вели переговоры с «Ливерпулем»
Часом було відчуття,що сил йї не вистачить! Але вона молодець зуміла
перемогти!