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WTA
25 июля 2026, 16:42 | Обновлено 25 июля 2026, 17:02
972
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Снигур выбила чешку и вышла в финал турнира WTA 250 в Праге

Дарья обыграла Терезу Валентову в двух сетах в полуфинальном поединке

25 июля 2026, 16:42 | Обновлено 25 июля 2026, 17:02
972
8 Comments
Снигур выбила чешку и вышла в финал турнира WTA 250 в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) вышла в финал хардового турнира WTA 250 в Праге, Чехия.

В полуфинальном матче украинка в двух сетах переиграла представительницу Чехии Терезу Валентову (WTA 63) за 1 час и 52 минуты – 7:6 (7:4), 6:3.

Счет очных противостояний соперниц – 1:1.

В первом сете украинка уступала 3:5, но смогла перевести игру на тай-брейк и забрала первую партию.

Для Дарьи это дебютный финал в карьере на уровне Тура.

На пути к финалу, помимо Валентовой, Снигур также одолела Эллу Зайдель, Айлу Аксу и Ланлану Тараруди.

Снигур во второй раз в сезоне и в карьере сыграла на стадии 1/2 финала на уровне Тура и одержала первую победу. В феврале 2026 года Дарья дошла до полуфинала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

В лайв-рейтинге WTA Дарья находится на 43-й позиции и с понедельника станет третьей ракеткой Украины.

В финале Дарья сыграет либо с Лилли Таггер, либо с Барборой Крейчиковой.

WTA 250 Прага. Хард, 1/2 финала

Тереза Валентова [5] – Дарья Снигур [8] – 6:7 (4:7), 3:6

Видеообзор матча

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Дарья Снигур Тереза Валентова WTA Прага
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 8
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Просто молодчина, з дебютним фіналом в WTA!
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+4
На початку року і подумати не міг, що вже всередині Олійникова і Снігур будуть змагатися за звання третьої ракетки України, та ще й у п'ятому десятку рейтинга.
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+3
Я дуже переживав за Дар'ю! 
Часом було відчуття,що сил йї не вистачить! Але вона молодець зуміла
перемогти!
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+3
Розумничкп!Браво!Дарина вирішила,що це вам не ВІМ,чеському фіналу не бути.Чекаємо на титул!
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+3
Молодець! 
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+1
Який чудовий рік,знов українка у фіналі ВТА!Стільки наших фіналів за один календарний рік я не пам'ятаю!Молодці дівчата,всі українкі,що входять до топ-100.Навіть ДаЯся брала 125 у цьому році!
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0
Боже, ця нездара стає 3-ю ракетною України. Жах.
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-4
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