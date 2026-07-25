Снигур выбила чешку и вышла в финал турнира WTA 250 в Праге

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) вышла в финал хардового турнира WTA 250 в Праге, Чехия.

В полуфинальном матче украинка в двух сетах переиграла представительницу Чехии Терезу Валентову (WTA 63) за 1 час и 52 минуты – 7:6 (7:4), 6:3.

Счет очных противостояний соперниц – 1:1.

В первом сете украинка уступала 3:5, но смогла перевести игру на тай-брейк и забрала первую партию.

Для Дарьи это дебютный финал в карьере на уровне Тура.

На пути к финалу, помимо Валентовой, Снигур также одолела Эллу Зайдель, Айлу Аксу и Ланлану Тараруди.

Снигур во второй раз в сезоне и в карьере сыграла на стадии 1/2 финала на уровне Тура и одержала первую победу. В феврале 2026 года Дарья дошла до полуфинала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

В лайв-рейтинге WTA Дарья находится на 43-й позиции и с понедельника станет третьей ракеткой Украины.

В финале Дарья сыграет либо с Лилли Таггер, либо с Барборой Крейчиковой.

WTA 250 Прага. Хард, 1/2 финала

Тереза Валентова [5] – Дарья Снигур [8] – 6:7 (4:7), 3:6

Видеообзор матча