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  4. ФОТО. Свитолина прилетела в Линц. Когда Элина стартует на пятисотнике?
WTA
28 января 2025, 18:18 | Обновлено 28 января 2025, 18:50
791
2

ФОТО. Свитолина прилетела в Линц. Когда Элина стартует на пятисотнике?

Элина проведет матч 2-го раунда в четверг, 30 января

28 января 2025, 18:18 | Обновлено 28 января 2025, 18:50
791
2
ФОТО. Свитолина прилетела в Линц. Когда Элина стартует на пятисотнике?
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 24) прилетела в Линц.

Украинка в Австрии выступит на турнире WTA 500, который проводится на хардовых покрытиях в помещении. Элина посеяна под вторым номером и пока не получила первую соперницу.

29 января Синья Краус (Австрия, WTA 220) и Анна Блинкова (WTA 83) проведут очное противостояние в 1/16 финала, и победительница далее сыграет со Свитолиной. Украинка начнет выступления в Линце в четверг, 30 января.

Свитолина в сториз также показала, какую книгу читает в свободное время «Книга Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності».

Из Лица уже вылетела Ангелина Калинина, которая в стартовой игре уступила Кларе Таусон. К слову, Таусон может встретиться со Свитолиной, если обе теннисистки пройдут в четвертьфинал. Во вторник первый поединок на австрийских кортах проведет Даяна Ястремская, а днем ранее сестры Киченок Людмила и Надежда удачно стартовали в парном разряде.

ФОТО. Свитолина прилетела в Линц. Когда Элина стартует на пятисотнике?

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Элина Свитолина фото WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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antt
Самому стало цікаво. Чартерний рейс?! За рахунок організаторів?! І погода там вже прям як в березні! Хоча і в нас не гірше.
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paw
Невже на власному літаку?
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