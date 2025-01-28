Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 24) прилетела в Линц.

Украинка в Австрии выступит на турнире WTA 500, который проводится на хардовых покрытиях в помещении. Элина посеяна под вторым номером и пока не получила первую соперницу.

29 января Синья Краус (Австрия, WTA 220) и Анна Блинкова (WTA 83) проведут очное противостояние в 1/16 финала, и победительница далее сыграет со Свитолиной. Украинка начнет выступления в Линце в четверг, 30 января.

Свитолина в сториз также показала, какую книгу читает в свободное время «Книга Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності».

Из Лица уже вылетела Ангелина Калинина, которая в стартовой игре уступила Кларе Таусон. К слову, Таусон может встретиться со Свитолиной, если обе теннисистки пройдут в четвертьфинал. Во вторник первый поединок на австрийских кортах проведет Даяна Ястремская, а днем ранее сестры Киченок Людмила и Надежда удачно стартовали в парном разряде.

ФОТО. Свитолина прилетела в Линц. Когда Элина стартует на пятисотнике?