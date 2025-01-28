ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность

Футбольный болельщик провел мини-экскурсию по местам, где рос звездный футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал.

Это видео опубликовало у себя популярное медиа Pubitysport.

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На видео показано бетонное футбольное поле, на котором играл Ламин, кафе-бар, который принадлежит семейству, поле первого футбольного клуба Ямала, и даже дом, в котором жила семья теперь уже 17-летнего вингера.

Кадры показывают довольно непростые условия, в которых рос будущий чемпион Европы. Всюду бедность, но не разруха.