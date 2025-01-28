Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Испания
28 января 2025, 20:17 | Обновлено 28 января 2025, 20:18
2468
1

Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ

За Родриго придется платить клаусулу

28 января 2025, 20:17 | Обновлено 28 января 2025, 20:18
2468
1
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Однако, по информации источника, руководство королевского клуба не имеет никакого намерения прощаться с 24-летним футболистом и не готово отпустить его дешевле, чем за сумму отступных – 1 миллиард евро.

Сам игрок при этом тоже больше заинтересован в том, чтобы остаться в Мадриде.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может продать Винисиуса Жуниора.

По теме:
Торино работает над арендой лидера Северной Македонии. Он забивал Украине
Сколько заработал Металлист. Появилась оценка трансфера Синчука
Первый трансфер при Амориме. МЮ покупает защитника за 30 млн евро
Родриго Гоес Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Дмитро Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Футбол | 28 января 2025, 09:24 6
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира

«Ньюкасл» попытается осуществить трансфер Ильи Забарного следующим летом

ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ключевым матчем Лиги чемпионов
Футбол | 28 января 2025, 20:31 0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ключевым матчем Лиги чемпионов
ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ключевым матчем Лиги чемпионов

Команда рискует не выйти в плей-офф

Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться с 117-миллионным игроком
Футбол | 28.01.2025, 10:51
Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться с 117-миллионным игроком
Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться с 117-миллионным игроком
УОРРЕН: Знаете, что мне сказали уважаемые люди после реванша Усик – Фьюри?
Бокс | 28.01.2025, 00:15
УОРРЕН: Знаете, что мне сказали уважаемые люди после реванша Усик – Фьюри?
УОРРЕН: Знаете, что мне сказали уважаемые люди после реванша Усик – Фьюри?
Стародубцева проиграла 37-летней немке и вылетела из турнира в Сингапуре
Теннис | 28.01.2025, 14:27
Стародубцева проиграла 37-летней немке и вылетела из турнира в Сингапуре
Стародубцева проиграла 37-летней немке и вылетела из турнира в Сингапуре
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Не так уж и много, скоро трансферы по 1-3 миллиарда не будут чем-то особенным. 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
27.01.2025, 01:50 6
Бокс
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
27.01.2025, 18:13 12
Футбол
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
28.01.2025, 10:10 8
Футбол
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
27.01.2025, 21:45 1
Бокс
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
26.01.2025, 18:11 10
Футбол
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
28.01.2025, 00:32 2
Бокс
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
27.01.2025, 20:12 25
Футбол
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
28.01.2025, 07:47 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем