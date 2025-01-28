Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Однако, по информации источника, руководство королевского клуба не имеет никакого намерения прощаться с 24-летним футболистом и не готово отпустить его дешевле, чем за сумму отступных – 1 миллиард евро.

Сам игрок при этом тоже больше заинтересован в том, чтобы остаться в Мадриде.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может продать Винисиуса Жуниора.