Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков все же близок к уходу из расположения «горняков». Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко.

По информации источника, разногласия в желаниях и возможностях – не критичны. Поэтому вполне вероятно, что после матча последнего тура основного раунда Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии футболист покинет «Шахтер».

Матч Боруссия Д – Шахтер запланирован на среду, 29 января. Стартовый свисток матча в Германии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в расположение турецкого «Трабзонспора» перебрался форвард национальной сборной Украины Даниил Сикан.