Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
Александр Зубков близок к переходу в чемпионат Турции
Украинский вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков все же близок к уходу из расположения «горняков». Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко.
По информации источника, разногласия в желаниях и возможностях – не критичны. Поэтому вполне вероятно, что после матча последнего тура основного раунда Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии футболист покинет «Шахтер».
Матч Боруссия Д – Шахтер запланирован на среду, 29 января. Стартовый свисток матча в Германии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что в расположение турецкого «Трабзонспора» перебрался форвард национальной сборной Украины Даниил Сикан.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 27 января на Sport.ua
Энди Ли вспомнил бой Усика против Дюбуа