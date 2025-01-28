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  4. Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 07:24 |
1283
0

Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д

Александр Зубков близок к переходу в чемпионат Турции

28 января 2025, 07:24 |
1283
0
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков все же близок к уходу из расположения «горняков». Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко.

По информации источника, разногласия в желаниях и возможностях – не критичны. Поэтому вполне вероятно, что после матча последнего тура основного раунда Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии футболист покинет «Шахтер».

Матч Боруссия Д – Шахтер запланирован на среду, 29 января. Стартовый свисток матча в Германии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в расположение турецкого «Трабзонспора» перебрался форвард национальной сборной Украины Даниил Сикан.

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Виктор Вацко Шахтер Донецк Александр Зубков Трабзонспор Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Шахтер трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Вацко Live
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