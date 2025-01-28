«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо

Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал, что уже не вернется в расположение «бело-синих» в качестве футболиста.

– Думали ли вы о жизни после завершения карьеры?

– Конечно. Когда ты становишься старше, тебе это так, как утром зубы почистить. Ты должен понимать, в каком направлении ты должен двигаться. Должен быть готов, что, возможно, будет еще труднее. Для себя я понял, что хочу оставаться в футболе. А в какой роли и как, еще не знаю.

– Многие знаковые футболисты возвращались и возвращаются в «Динамо» завершать карьеру. Не хотели бы вы так же?

– Я уже говорил когда-то, но думаю, как футболиста Сидорчука в «Динамо» уже не будет. Не хочу, чтобы это было для кого-то ношей. Во-первых, себя буду чувствовать не очень классно. Я уходил из «Динамо» на своих ногах, играющим футболистом. Так же хочу, чтобы меня запомнили играющим футболистом за «Динамо», а не просто, когда тебя уже выносят с поля.

– Возможно, вы общались с Игорем Суркисом о вашем будущем и возвращении в «Динамо» уже не в качестве футболиста?

– С Игорем Михайловичем иногда можем пообщаться. Не могу сказать, что мы с ним друзья, у нас очень большая разница в возрасте. У него сейчас появился тот, кем он может заниматься – внук. Мы поздравляем друг друга, когда праздники какие-то, и поддерживаем связь. Что касается моего будущего – у меня еще полтора года контракта, и будем дальше смотреть, чем я могу помочь, – сказал Сергей.