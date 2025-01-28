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  4. Воссоединение состоялось. Милевский и Алиев провели матч на базе Динамо
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 12:24 |
877
1

Воссоединение состоялось. Милевский и Алиев провели матч на базе Динамо

«Ruh Media Team» и «IGNIS» встретились в благотворительном матче

28 января 2025, 12:24 |
877
1
Воссоединение состоялось. Милевский и Алиев провели матч на базе Динамо
IGNIS. Артем Милевский

На базе киевского «Динамо» состоялся зрелищный поединок медиафутбола, в котором встретились известные команды Украины.

Зрители увидели противостояние львовского «Ruh Media Team» и киевского «IGNIS», в составе которого выступают бывшие футболисты столичного клуба – Александр Алиев и Артем Милевский.

Команды организовали это событие, чтобы собрать средства для украинских военнослужащих, которые посетили этот матч и увидели множество известных имен в украинском футболе – кроме Алиева и Милевского, на поле вышли Валерий Федорчук, Юрий Панькив, Николай Морозюк, Тарас Михалик.

Стоит отметить, что Милевский уже имеет опыт выступлений за «IGNIS», а вот Алиев присоединился к новой команде совсем недавно.

ВИДЕО. Противостояние «Ruh Media Team» и «IGNIS» на базе киевского «Динамо»

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медиафутбол Динамо Киев Артем Милевский Александр Алиев Тарас Михалик Николай Морозюк Юрий Панькив Валерий Федорчук IGNIS Вооруженные силы Украины
Микола Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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Lulinnha
Закончилась встреча по 0,5 на каждого. 
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