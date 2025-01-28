Воссоединение состоялось. Милевский и Алиев провели матч на базе Динамо

На базе киевского «Динамо» состоялся зрелищный поединок медиафутбола, в котором встретились известные команды Украины.

Зрители увидели противостояние львовского «Ruh Media Team» и киевского «IGNIS», в составе которого выступают бывшие футболисты столичного клуба – Александр Алиев и Артем Милевский.

Команды организовали это событие, чтобы собрать средства для украинских военнослужащих, которые посетили этот матч и увидели множество известных имен в украинском футболе – кроме Алиева и Милевского, на поле вышли Валерий Федорчук, Юрий Панькив, Николай Морозюк, Тарас Михалик.

Стоит отметить, что Милевский уже имеет опыт выступлений за «IGNIS», а вот Алиев присоединился к новой команде совсем недавно.

ВИДЕО. Противостояние «Ruh Media Team» и «IGNIS» на базе киевского «Динамо»