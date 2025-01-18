Долгожданное воссоединение. Милевский и Алиев будут выступать за один клуб
Бывшие профессиональные футболисты продолжают карьеру в медиаспорте
Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Алиев снова станет одноклубником Артема Милевского, с которым он длительное время выступал в столичной команде.
Как сообщает UA-Футбол, медиакоманда IGNIS объявит о присоединении Алиева в ближайшее время. За этот клуб уже играет Милевский.
Александр имеет опыт выступлений в медиафутболе, так как раньше находился в распоряжении клуба «Профан» и встречался с Артемом на футбольном поле.
19 января зрители смогут увидеть игру дуэта Алиев – Милевский. IGNIS проведет поединок против львовской медиакоманды «Рух». Начало встречи – в 19:00.
Ранее сообщалось, что президент «Динамо» обратился к Артему Милевскому.
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