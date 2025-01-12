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  4. Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Украина. Первая лига
12 января 2025, 14:46 |
1167
0

Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом

Президент киевского «Динамо» поздравил своего бывшего игрока с Днем рождения

12 января 2025, 14:46 |
1167
0
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил бывшего нападающего национальной сборной Украины и столичного клуба Артема Милевского с 40-м днем рождения:

«От себя лично и от многомиллионного динамовского сообщества позвольте поздравить Вас с юбилеем.

За годы выступлений в составе «Динамо» Вы заслужили безграничную любовь и уважение требовательных болельщиков «бело-синих», которых радовали своей яркой игрой, зрелищными голами и результативными передачами. В каждом матче Вы отдавались на поле ради достижения результата командой, часто получая болезненные удары от соперников, которые по-другому просто не могли Вас удержать. Вашей игрой восхищались не только в чемпионате Украины, но и в матчах еврокубков, за национальную сборную Украины, с которой Вы стали, в частности, четвертьфиналистом ЧМ-2006 в Германии.

В день юбилея хочу пожелать Вам, Артем, крепкого здоровья, семейного благополучия, достижения поставленных целей, а также осуществления общего для всех украинцев желания – скорейшего завершения войны и жизни под мирным небом без воздушных тревог и взрывов».

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Артем Милевский Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вус Источник: ФК Динамо Киев
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