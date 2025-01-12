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  4. Страшная сумма. Алиев назвал самый большой штраф от Суркиса в Динамо
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 11:34 |
742
0

Страшная сумма. Алиев назвал самый большой штраф от Суркиса в Динамо

Когда-то президент киевлян простил Александру 100 тысяч долларов

12 января 2025, 11:34 |
742
0
Страшная сумма. Алиев назвал самый большой штраф от Суркиса в Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Алиев

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев высказался о штрафах в столичном клубе.

– Игорь Суркис часто вас штрафовал с Артемом за нарушение режима?

– Было дело. Игорь Михайлович всегда после наших залетов звонил на базу и вызывал нас в кабинет. Мы тогда и плакали, и смеялись. В то время мы его немного побаивались. Прежде чем что-то сделать, надо подумать головой, а мы сначала делали, а потом думали. Но Михалыч ко мне и Теме относился очень хорошо. Я прекрасно знал, что если проведу хорошую игру, забью несколько голов, то мог спокойно к нему подойти, напомнить о штрафе, и он мне его прощал. Я всегда отвечал Михалычу на футбольном поле.

– Какой был самый большой штраф, который он простил?

– Сто тысяч долларов.

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Александр Алиев Артем Милевский Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу штрафы финансы
Дмитро Вус Источник: Украинский футбол
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