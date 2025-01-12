«Мы в его сердце». Алиев ответил на жесткую критику Милевского от Сабо
Отношения легенд столичного клуба с экс-тренером киевлян не заладились
Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев высказался об экс-тренере столичного клуба Йожефе Сабо.
– Как вы с Милевским уживались с Сабо, который категорически не переносит людей, употребляющих алкоголь?
– Это его личное мнение. В мое время и до моего времени все великие футболисты выпивали. Если футболист выходит на поле и показывает результат, то не имеет значения, пьет он или нет. Как я уже и говорил: раньше пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют. Каждый может ошибиться, но и каждый может помочь тренеру.
– Вы не высказывали Сабо претензии по этому поводу?
– Я на это просто не обращал внимание. Он – человек в возрасте, поэтому я не хотел ему что-то говорить. Сабо и сейчас продолжает говорить обо мне и Милевском. Это означает, что мы до сих пор в его сердце и что-то могли показать на поле.
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