Беллингем отметился интересным достижением в ЛЧ против Бреста

29 января в рамках 8-го тура Лиги чемпионов состоялся матч между командами «Брест» и «Реал Мадрид». Поединок завершился победой «сливочных» со счетом 3:0. Голами отметились Родриго (дубль) и Джуд Беллингем.

Беллингем стал третьим самым молодым игроком, который достиг 25 результативных действий в ЛЧ (12 голов и 13 ассистов в 21 год и 214 дней). В младшем возрасте этой отметки достигли только Килиан Мбаппе (20 лет и 306 дней) и Эрлинг Холанд (21 год и 139 дней).

В этом сезоне Джуд сыграл в Лиге чемпионов 8 матчей, забил 2 гола и 3 ассиста. Мадридский «Реал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице (5 побед, 0 ничьих, 3 поражения) и сыграет в 1/16 финала.