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  4. Беллингем отметился интересным достижением в ЛЧ против Бреста
Лига чемпионов
30 января 2025, 01:53 |
54
0

Беллингем отметился интересным достижением в ЛЧ против Бреста

Джуд стал третьим самым молодым игроком в истории турнира, который принял участие в 25 голах

30 января 2025, 01:53 |
54
0
Беллингем отметился интересным достижением в ЛЧ против Бреста
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

29 января в рамках 8-го тура Лиги чемпионов состоялся матч между командами «Брест» и «Реал Мадрид». Поединок завершился победой «сливочных» со счетом 3:0. Голами отметились Родриго (дубль) и Джуд Беллингем.

Беллингем стал третьим самым молодым игроком, который достиг 25 результативных действий в ЛЧ (12 голов и 13 ассистов в 21 год и 214 дней). В младшем возрасте этой отметки достигли только Килиан Мбаппе (20 лет и 306 дней) и Эрлинг Холанд (21 год и 139 дней).

В этом сезоне Джуд сыграл в Лиге чемпионов 8 матчей, забил 2 гола и 3 ассиста. Мадридский «Реал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице (5 побед, 0 ничьих, 3 поражения) и сыграет в 1/16 финала.

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Джуд Беллингем Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Реал Мадрид Брест (Франция) Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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