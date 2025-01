Беллингем отметился интересным достижением в ЛЧ против Бреста

29 января в рамках 8-го тура Лиги чемпионов состоялся матч между командами «Брест» и «Реал Мадрид». Поединок завершился победой «сливочных» со счетом 3:0. Голами отметились Родриго (дубль) и Джуд Беллингем.

Беллингем стал третьим самым молодым игроком, который достиг 25 результативных действий в ЛЧ (12 голов и 13 ассистов в 21 год и 214 дней). В младшем возрасте этой отметки достигли только Килиан Мбаппе (20 лет и 306 дней) и Эрлинг Холанд (21 год и 139 дней).

В этом сезоне Джуд сыграл в Лиге чемпионов 8 матчей, забил 2 гола и 3 ассиста. Мадридский «Реал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице (5 побед, 0 ничьих, 3 поражения) и сыграет в 1/16 финала.

3 - At 21 years and 214 days, Jude Bellingham becomes the third youngest player to reach 25 goal appearances in the UEFA Champions League (12G 13A), after Kylian Mbappé (20 years and 306 days) and Erling Haaland (21 years and 139 days).



Chosen. pic.twitter.com/0Cs0UszjUh