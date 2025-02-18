Я недоволен. Легендарный экс-форвард раскритиковал Довбика

Легенда сборной Италии Франческо Грациани раскритиковал украинского форварда «Ромы» Артема Довбика:

«Ему не нужен отдых, ему нужно совершенствоваться и быть вовлеченным в игру. Я недоволен его игрой. У него ограничение – всегда играет левой ногой и мало общается с партнерами по команде.

Учитывая игру Шомуродова, я не думаю, что присутствие украинца в составе в матче Лиги Европы с «Порту» само собой разумеется», – сказал бывший футболист Retesport.

Грациани выступал на позиции форварда. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе своей национальной команды стал чемпионом мира.