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Италия
18 февраля 2025, 00:57 | Обновлено 18 февраля 2025, 01:05
115
0

Я недоволен. Легендарный экс-форвард раскритиковал Довбика

Франческо Грациани назвал слабые стороны украинского форварда

18 февраля 2025, 00:57 | Обновлено 18 февраля 2025, 01:05
115
0
Я недоволен. Легендарный экс-форвард раскритиковал Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легенда сборной Италии Франческо Грациани раскритиковал украинского форварда «Ромы» Артема Довбика:

«Ему не нужен отдых, ему нужно совершенствоваться и быть вовлеченным в игру. Я недоволен его игрой. У него ограничение – всегда играет левой ногой и мало общается с партнерами по команде.

Учитывая игру Шомуродова, я не думаю, что присутствие украинца в составе в матче Лиги Европы с «Порту» само собой разумеется», – сказал бывший футболист Retesport.

Грациани выступал на позиции форварда. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе своей национальной команды стал чемпионом мира.

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Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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