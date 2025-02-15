«Можно найти лучше». В Италии Роме посоветовали продать Довбика
Чекко Оддо Касано не верит в украинца
Итальянский журналист Чекко Оддо Касано посоветовал Роме продать летом украинского форварда Артема Довбика.
«Довбик? Если он настолько хорош, то можно продать его по той же цене, за которую купили, и на эти деньги найти кого-то сильнее его.
Я вам говорю – если бы «Рома» действительно хотела подписать Коло Муани в январе, француз посадил бы Довбика на скамейку запасных.
Ради Бога, игроки «Ромы» были бы рады иметь Коло Муани, а вот Довбика – поменьше. Уверены ли мы, что «Рома» намерена сосредоточиться на Довбике в следующем году?», – сказал Касано в эфире Rete Sport.
Ранее в Италии сообщили, сыграет ли Довбик в следующем матче «Ромы».
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