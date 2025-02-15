«Можно найти лучше». В Италии Роме посоветовали продать Довбика

Итальянский журналист Чекко Оддо Касано посоветовал Роме продать летом украинского форварда Артема Довбика.

«Довбик? Если он настолько хорош, то можно продать его по той же цене, за которую купили, и на эти деньги найти кого-то сильнее его.

Я вам говорю – если бы «Рома» действительно хотела подписать Коло Муани в январе, француз посадил бы Довбика на скамейку запасных.

Ради Бога, игроки «Ромы» были бы рады иметь Коло Муани, а вот Довбика – поменьше. Уверены ли мы, что «Рома» намерена сосредоточиться на Довбике в следующем году?», – сказал Касано в эфире Rete Sport.

Ранее в Италии сообщили, сыграет ли Довбик в следующем матче «Ромы».