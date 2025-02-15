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  4. «Можно найти лучше». В Италии Роме посоветовали продать Довбика
Италия
15 февраля 2025, 16:26 | Обновлено 15 февраля 2025, 16:45
745
3

«Можно найти лучше». В Италии Роме посоветовали продать Довбика

Чекко Оддо Касано не верит в украинца

15 февраля 2025, 16:26 | Обновлено 15 февраля 2025, 16:45
745
3
«Можно найти лучше». В Италии Роме посоветовали продать Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Чекко Оддо Касано посоветовал Роме продать летом украинского форварда Артема Довбика.

«Довбик? Если он настолько хорош, то можно продать его по той же цене, за которую купили, и на эти деньги найти кого-то сильнее его.

Я вам говорю – если бы «Рома» действительно хотела подписать Коло Муани в январе, француз посадил бы Довбика на скамейку запасных.

Ради Бога, игроки «Ромы» были бы рады иметь Коло Муани, а вот Довбика – поменьше. Уверены ли мы, что «Рома» намерена сосредоточиться на Довбике в следующем году?», – сказал Касано в эфире Rete Sport.

Ранее в Италии сообщили, сыграет ли Довбик в следующем матче «Ромы».

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Артем Довбик Рома Рим Рандаль Коло Муани Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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Антон Корзун
В Іспанії на нього грала вся команда і був результат. В Італії такого не буде. Довбику напевне як таранному форварду ідеально підійшов якийсь із клубів бундесліги не Баварія звісно умовний Кьольн, Фрайбург  чи Штутгарт. Для топових клубів треба відповідні результати, хоча можливо за недорого продадуть, у якийсь із клубів знизу таблиці в англійській премєр-лізі. Казати що він лайновий футболіст нетреба, просто Рома виявилась не його командою.
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+1
Sp-0007043
Довбику самому краще піти з Роми туди де є гра та краще його будуть снабжати пасами. Але команд кращих ніж останні дві навряд чи знайде. Або Рома докупить нормальних флангових бігунків з пасами навісом прострілом. 
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+1
Первый Среди Равных
Повністю правий. З боку Роми розумно буде дати цьому поліну бити всі пенальті які будуть щоб зробити йому більш-менш нормальну статистику для продажу і найближчим літом збутися і перехреститися.
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-1
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