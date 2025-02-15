В Италии сообщили, сыграет ли Довбик в следующем матче Ромы

16 февраля состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором сойдутся «Парма» и «Рома».

Журналисты сообщили ориентировочный стартовый состав и тех игроков, которые выйдут на поле с первых минут.

«Римский клуб в последнем матче чемпионата сумел добыть непростую победу на выезде, после чего сыграл вничью с «Порту» в Лиге Европы. Подопечным Клаудио Раньери нужно набирать очки, чтобы зацепиться за зону еврокубков на следующий сезон.

Проблема в том, что «Парма» будет пытаться использовать преимущество домашнего стадиона, чтобы огорчить «Рому». Ожидается, что наставник гостей использует схему 3–4–2–1 с форвардом на острие атаки. В защите сыграют Хуммельс, Ндика и Манчини, на флангах появятся Салах-Эдин и Салемакерс, а Коне и Паредес будут действовать в центре поля.

В атаке с первых минут выйдут Эль-Шаарави и Бальданци, которые должны поддержать единственного форварда Артема Довбика», – сообщает источник.

«Рома» набрала 34 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. «Парма» находится в зоне вылета на 18-й позиции – в активе клуба 20 очков.