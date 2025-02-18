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  4. Виктория АЗАРЕНКО: «Я бы не назвала матч с Калининой зрелищным»
WTA
18 февраля 2025, 03:16 |
68
0

Виктория АЗАРЕНКО: «Я бы не назвала матч с Калининой зрелищным»

17 февраля Ангелина уступила экс-первой ракетке мира в 1-м раунде тысячника в Дубае

18 февраля 2025, 03:16 |
68
0
Виктория АЗАРЕНКО: «Я бы не назвала матч с Калининой зрелищным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала победу над Ангелиной Калининой в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Дубае:

«Я бы не назвала этот матч зрелищным. Во втором сете я была в одном шаге от вылета. Я не знаю, как мне удалось победить. Думаю, я просто пыталась бороться до конца, и мне кажется, что мне это удалось.

Было очень ветрено. Честно говоря, понятия не имею, что именно я изменила, чтобы взять второй и третий сеты. Мне кажется, что в последний месяц я просто пыталась найти ритм. Это действительно было видно в первом сете.

Я рада, что мне удалось хотя бы побороться и найти способ выиграть матч сегодня».

Ангелина уступила со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 4:6, хотя побеждала 6:2 во второй партии.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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