300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса

Руководство мадридского «Реала» решило кого подпишет в случае, если Винисиус Жуниор перейдет в Саудовскую Аравию за 300 миллионов евро, сообщает Fichajes.

По информации источника, если бразильский вингер покинет клуб, то на деньги, вырученные с продажи игрока, клуб подпишет немецкого полузащитника «Байера »Флориана Вирца, французского защитника «Арсенала» Вильяма Салиба и шведского страйкера «Спортинга» Виктора Дьекереша.

В текущем сезоне Винисиус провел 31 матч на клубном уровне, забил 16 голов и отдал 12 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезде «Реала» грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге.