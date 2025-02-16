Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
Испания
16 февраля 2025, 04:45 | Обновлено 16 февраля 2025, 04:47
207
0

300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса

Мадридский гранд рассматривает трансферы Вильяма Салиба, Флориана Вирца и Виктора Дьекереша

16 февраля 2025, 04:45 | Обновлено 16 февраля 2025, 04:47
207
0
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Руководство мадридского «Реала» решило кого подпишет в случае, если Винисиус Жуниор перейдет в Саудовскую Аравию за 300 миллионов евро, сообщает Fichajes.

По информации источника, если бразильский вингер покинет клуб, то на деньги, вырученные с продажи игрока, клуб подпишет немецкого полузащитника «Байера »Флориана Вирца, французского защитника «Арсенала» Вильяма Салиба и шведского страйкера «Спортинга» Виктора Дьекереша.

В текущем сезоне Винисиус провел 31 матч на клубном уровне, забил 16 голов и отдал 12 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезде «Реала» грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге.

По теме:
Байер – вторая команда с 2004/05 по интересному достижению против Баварии
Нванери – самый молодой игрок Арсенала с 2008 года, отдавший ассист в АПЛ
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
Винисиус Жуниор Флориан Вирц Вильям Салиба Виктор Дьекереш трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Арсенал Лондон Реал Мадрид Байер
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
Теннис | 15 февраля 2025, 12:12 4
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае

Помимо Элины и Марты, в ОАЭ также выступят Даяна Ястремская и Ангелина Калинина

«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
Бокс | 15 февраля 2025, 19:42 11
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса

Денис проиграл нокаутом в четвертом раунде

Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
Футбол | 15.02.2025, 21:39
Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Футбол | 15.02.2025, 20:46
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Продолжили удачную серию. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас
Футбол | 16.02.2025, 01:17
Продолжили удачную серию. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас
Продолжили удачную серию. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
15.02.2025, 10:16 9
Футбол
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
14.02.2025, 13:38 15
Футбол
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
14.02.2025, 13:33 2
Бокс
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»
14.02.2025, 22:51 23
Футбол
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
14.02.2025, 17:35 31
Теннис
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
15.02.2025, 06:51 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
15.02.2025, 11:47 29
Теннис
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
14.02.2025, 11:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем