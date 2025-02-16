300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
Мадридский гранд рассматривает трансферы Вильяма Салиба, Флориана Вирца и Виктора Дьекереша
Руководство мадридского «Реала» решило кого подпишет в случае, если Винисиус Жуниор перейдет в Саудовскую Аравию за 300 миллионов евро, сообщает Fichajes.
По информации источника, если бразильский вингер покинет клуб, то на деньги, вырученные с продажи игрока, клуб подпишет немецкого полузащитника «Байера »Флориана Вирца, французского защитника «Арсенала» Вильяма Салиба и шведского страйкера «Спортинга» Виктора Дьекереша.
В текущем сезоне Винисиус провел 31 матч на клубном уровне, забил 16 голов и отдал 12 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что суперзвезде «Реала» грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге.
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